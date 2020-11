Ana Rosa Quintana se retracta y anima a los medios a publicar imágenes de las UCI en esta segunda ola: "Me equivoqué"

Ochos meses después del inicio de la pandemia, la población parece haber perdido conciencia sobre lo que sigue ocurriendo a día de hoy en los hospitales de toda España. En estas últimas 24 horas se han registrado 435 fallecidos, cifras que no se distancian demasiado a las registradas en la primera ola.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha entrevistado en directo al reportero de guerra Hernán Zin que ha dirigido un documental sobre la tragedia del coronavirus. El equipo de Zin ha trabajado desde las UCI de Madrid en los primeros meses de la pandemia, cuando se vivieron los peores momentos de la primera ola.

El documentalista ha explicado que algunos de los momentos más duros de los que ha sido testigo y ha detallado la angustia que se vive al ver a decenas de enfermos al borde de la muerte. "Cuando entré a esa UCI, no podía respirar y me puse a llorar", ha confesado el entrevistado.

Quintana, a raíz de esta entrevista, se ha sincerado con sus compañeros de debate y ha reconocido que ella y su equipo acordaron no emitir ciertas imágenes sensibles durante la primera ola de la pandemia. La presentadora ha detallado que, teniendo en cuenta que fue la época en la que se vivió el contexto más grave dentro de las residencias de ancianos, los periodistas no quisieron grabar ciertas imágenes por el espectador y por no asustar a los pacientes.

Ahora, la conductora del magazine matutino ha explicado que su visión sobre si emitir o no este tipo de fotografías ha cambiado. "Es que me equivoqué", ha comentado Ana Rosa. La comunicadora de Telecinco ha explicado que en esta segunda ola ha intentado que su equipo capte las imágenes más duras de esta pandemia, pero que las autoridades no permiten a los periodistas grabar ciertas cosas en los hospitales.