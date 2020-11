Gori, el nadó hipopòtam de Bioparc València compleix sis mesos

Especialment a partir d'aquesta edat, quan cada vegada té més activitat, gaudeix recorrent tot el recinte i busca sobretot la companyia de son pare Raff.

L'ampli aquari on es pot contemplar la família d'hipopòtams al complet és "únic a Espanya", destaca el parc en un comunicat.

Així, el recinte recrea l'hàbitat dels grans llacs i rius africans, oferint una visió subaqüàtica d'aquests enormes mamífers convivint amb diferents espècies de peixos amb els quals mantenen una perfecta relació simbiòtica.

Des de Bioparc recalquen l'hipopòtam està considerat un dels animals més perillosos d'Àfrica. A pesar de la seua dieta herbívora, és el que més morts humanes produeix en aquest continent.

Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa). La seua principal amenaça és la pèrdua d'hàbitat, les represàlies per la seua agressivitat amb els humans i la caça per a obtindre la seua carn i les seues dents d'ivori. La seua població s'ha reduït dramàticament i el 90% dels hipopòtams que van habitar Àfrica el segle passat ja han desaparegut. Aquest descens amenaça els ecosistemes aquàtics dels grans llacs africans.

Els excrements que depositen en les aigües són fonamentals per a mantindre l'harmonia i la vida en aquest medi per la seua aportació en carboni, nitrogen, fòsfor i la transferència de silici biogènic a l'aigua que permet l'equilibri de les diatomees (algues endèmiques d'aquests llacs) i, amb elles, la vida de nombroses espècies aquàtiques i peixos, conclouen.