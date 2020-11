El DOGV publica el decret per a "compensar" per 43,7 milions l'"esforç" del personal sanitari en la pandèmia

Així ho va explicar la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al Ple extraordinari, en la qual va assenyalar que al voltant de 1.500 professionals dels centres públics del sector de persones majors i de diversitat funcional i salut mental, dependents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i més del 60% del personal del sistema valencià de salut es beneficiaran d'aquesta paga per a "compensar econòmicament l'esforç realitzat durant aquests mesos".

El decret estableix una compensació econòmica per un import total de 43.700.100 euros per al reconeixement del personal públic sanitari, no sanitari i sociosanitari que de manera directa, efectiva i presencial ha realitzat tasques de gestió i cura de les persones afectades per la pandèmia durant els mesos de l'estat d'alarma.

La quantia que percebrà cada persona beneficiària serà proporcional al temps efectiu de treball durant eixe temps i en funció de cada categoria professional i/o d'exposició al risc. També es computarà el temps transcorregut en situació d'incapacitat temporal a causa de la Covid-19, bé per resultat positiu o en aïllament per contacte.

A més, segons el DOGV, el personal del dispositiu de salut pública depenent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que haguera realitzat un excés de jornada sobre la reglamentàriament prevista per a atendre la detecció precoç, control de fonts d'infecció i vigilància epidemiològica relacionats amb la Covid-19, i que no haja pogut ser compensada en temps de descans fins a la publicació d'aquest decret-llei, serà retribuït mitjançant una gratificació extraordinària, la dotació de la qual estarà compresa dins de la quantitat global de 43,7 milions.