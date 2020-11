Devuelven a un vallisoletano casi 9.000 euros tras reclamar por una tarjeta 'revolving'

El contrato se formalizó en 2003 y, durante más de 15 años, llevó a este vecino de Valladolid a ver cómo su deuda inicial apenas bajaba, mes tras mes, a causa de los abusivos intereses aplicados.

"Me ofrecieron la tarjeta telefónicamente, todo se realizó por esta vía y, la verdad, cuando me la ofrecieron, tenía que hacer frente a algún pago y pensé que era una solución. Sin embargo, poco a poco, los intereses que me aplicaban hicieron que la deuda inicial no bajase* Era una auténtica bola a la que no sabía ya cómo hacer frente", explica M.P.M.

Así, decidió acabar con esa angustiosa situación acudiendo a Reclama Por Mí, abogados especializados en reclamaciones por tarjetas revolving, que, tras la reclamación de su caso, han logrado que la Justicia declare nulo dicho contrato, según informa dicho despacho a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, el Juzgado de 1º Instancia de Valladolid dicta la cancelación de la deuda pendiente (5.201 euros) y condena a Wizink a devolverle 8.908 euros, "la diferencia entre el capital efectivamente dispuesto a crédito con dicha tarjeta y las cantidades que por cualquier concepto haya satisfecho en virtud de dicha operación".

Una diferencia que se produce por los intereses aplicados y que son calificados de usurarios por parte del Juzgado, tomando para ello como referencia legal la Ley de 23 de julio de 1908 ( Ley de Represión de la Usura).

"Al fin se ha acabado", afirma M.P.M, quien no duda en advertir a otros para que no se encuentren en la misma situación que él. "Que no contraten este tipo de tarjetas, esa es mi recomendación y que, si lo han hecho y están sufriendo ahora las consecuencias, que no duden en reclamar. Se puede acabar con esta pesadilla".

"A nuestro cliente, M.P.M. se le ha estado aplicando, durante todo este tiempo, un 26,8% TAE, interés muy elevado y que puede considerarse como usura y así lo ha hecho el Juzgado", explica Javier Moyano, CEO de