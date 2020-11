Un jutjat investiga ja els presumptes maltractaments en la residència de Llíria i imputa la directora

Segons ha confirmat a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el jutjat va acordar l'obertura de la investigació el passat mes d'octubre i, de moment, manté com a imputats la directora del centre de majors i dos empreses en qualitat de persones jurídiques. Encara no ha determinat el delicte pel qual es tramita aquest procediment.

El jutjat ha acordat aquestes mesures després de la denúncia que va interposar la Fiscalia Provincial per possible delicte contra la integritat moral en el tracte dispensat per la directora i els cuidadors de la residència a diversos ancians, sobre els quals es van fer públiques unes imatges en les quals se'ls apreciava desatesos.

El ministeri públic va obrir d'ofici el 9 de setembre diligències penals després de la denúncia d'una exempleada del centre que va gravar imatges dels ancians. En elles es veien situacions com un ancià que patia un colp en caure al sòl sense que ningú acudira a socórrer-ho; una dona que es trobava sola i nua en una cadira o una altra d'avançada edat que intentava menjar un plat sense cap ajuda i ni tan sols una taula per a recolzar-ho.

La Fiscalia va requerir informació sobre els fets a la Guàrdia Civil i a la Conselleria d'Igualtat, i va prendre declaració a l'extreballadora que va difondre les imatges, la qual va aportar cinc arxius d'imatge i 11 de vídeo. L'empleada va estar en el centre des d'abril fins a l'agost del 2020 i s'encarregava de la neteja de les instal·lacions.

En la seua declaració, va manifestar que diàriament veia com molts residents es quedaven dormits i es vessaven el menjar damunt; que s'oblidaven de donar de menjar a alguns d'ells; que hi havia residents que romanien durant hores subjectes a les seues cadires i en la mateixa postura; que els auxiliars d'infermeria repartien la medicació a cada resident i no s'esperaven al fet que li la prengueren de manera que després ella es trobava moltes pastilles en el sòl; que era habitual que els residents portaren roba d'altres persones, d'altres talles i amb taques de lleixiu; i que hi havia molt poc personal.

A les diligències, a més, es van unir les denúncies interposades per familiars de 13 residents davant la Guàrdia Civil que s'han incorporat al procediment. En aquestes denúncies s'al·ludia a la falta d'atenció del personal quant a que s'oblidaven de donar de menjar a alguns residents, deixadesa en el subministrament de medicació, falta d'higiene, ancians sense roba, lesions i tracte denigrador: "Estava desatesa, vestida com si fora un mendicant, amb pantalons i mitjons trencats que no eren d'ella (...) En una ocasió va estar una setmana sense dutxar-se", es detallava en un escrit.

Així mateix, un denunciant advertia que va escoltar com els treballadors tractaven de forma denigradora als residents i els deien expressions com 'deixa de tocar-me els collons i estigues ací assegut' o 'Si et tornes a alçar, et partisc la cara'.'.

Un altre denunciant afirmava que el seu familiar havia perdut 30 quilos en dos anys i aportava diferents material gràfic per a demostrar-ho; i una dona denunciava que son pare va patir 18 caigudes en quatre mesos, entre març i juny del 2020, moltes d'elles per no haver-hi barana de protecció en el seu llit.

La Conselleria d'Igualtat ha aportat al procediment diversos expedients sobre la residència i de les inspeccions es desprenia que hi havia residents sense roba interior, que l'estat higiènic dels usuaris no era l'adequat; falta d'atenció mèdica; i que el funcionament i la higiene de les instal·lacions no estaven en les condicions adequades, entre unes altres. Per aquestes irregularitats es va imposar una sanció de 174.000 euros.

Amb tota la prova, el ministeri públic va considerar que existien indicis que el tracte dispensat als residents "va soscavar greument la seua dignitat i integritat moral", fet que encara "es va fer més palés i punyent" en el cas dels residents que eren més vulnerables per la seua avançada edat, per les seues greus malalties psíquiques i físiques i, en suma, pel seu alt grau de dependència en ser els qui requerien de la màxima protecció. Ara el procediment ha arribat al jutjat, on es depuraran les possibles responsabilitats.