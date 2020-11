Unidas Podemos asegura que España tendrá presupuestos "por mucho que se empeñen en torpedearlos cada día"

En una nota de prensa, Muñoz se ha referido al PP y ha asegurado que, en una situación "tan complicada" para España "no entiendo como su mejor propuesta para gestionar estos fondos, es externalizarlos".

Durante el debate y votación de la Proposición no de Ley sobre creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación Económica, Muñoz ha asegurado que "lo que ustedes -por el PP- nos proponen aquí es vaciar al Estado de sus competencias y de una agenda de trabajo en la que lleva trabajando a destajo desde marzo".

"El Estado es una autoridad independiente, y también lo es el gobierno. Ustedes plantean el modelo Marcos de Quinto, para gestionar los fondos de reconstrucción europeos ¿de verdad? Piénsenlo dos veces", ha dicho.

La diputada, además, ha aseverado que "entiendo que les escueza no estar en el Gobierno, creo que no es fácil ver cómo ante una crisis económica mundial hay en España un Gobierno que está demostrando que se puede hacer las cosas de otra manera". "Aquí estamos trabajando para que en nuestro país no se quede nadie atrás", ha remarcado.

En este sentido, la parlamentaria mallorquina ha destacado que, desde Unidas Podemos, no se puede apoyar una PNL que plantea un tipo de Estado tecnocrático sin Gobierno, "como si se tratara de una troika que decide". "Porque un gobierno que no puede gobernar es como una democracia sin demócratas. Y nuestro grupo no va a seguir por ese camino, aunque sospecho, que ustedes ya lo sabían", ha resaltado.

Asimismo, Muñoz le ha dicho al Grupo Popular que "como chiste esta PNL es una muestra de sarcasmo bien construido, pero como propuesta para ayudar en la reconstrucción del país, es bastante débil." "No obstante, desde Unidas Podemos les agradecemos que realicen propuestas, en vez de abonarse a la agenda del insulto fácil desde la bancada", ha apuntado.

Muñoz, asimismo, les has sugerido nuevas ideas centradas en esta iniciativa: "Se me ocurre que esta Autoridad independiente podría tener un mando central, una especie de presidencia y dividirse por áreas temáticas dependiendo de dónde se vayan a invertir los fondos, nombres fáciles para que lo pueda entender todo el mundo: empleo, industria".

Para concluir, ha apuntado que "para garantizar su independencia y su transparencia" podría hacer públicos su organización interna y desarrollar un presupuesto. "¿Qué le parece? ¿Y qué decir del nombre? Mejor que buscar unas siglas difíciles de pronunciar, les propongo uno que conoce todo el mundo: Gobierno de España", ha finalizado.