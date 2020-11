Alaska defiende a Miguel Bosé en 'La Resistencia' y asegura ella es "muy de la teoría de la conspiración"

Alaska visitó este martes La Resistencia y durante un momento de su charla, al ser preguntada por David Broncano, comentó las últimas polémicas de Miguel Bosé por a su activismo negacionista.

La cantante, que al empezar esa especie de debate creado en torno a la figura del intérprete de Linda ya dejaba claro que ella era "muy de la teoría de la conspiración", aseguró que no estaba de acuerdo con que hicieran bromas al respecto. "No es por amiga. Llegada a estas alturas de la vida, entiendo que hay discursos oficiales, pero si yo los hubiera seguido no hubiera sido lo que soy", aseguró en su defensa de Bosé.

Sin embargo, Broncano, pese a la tensión que abordaba el plató, insistió en su discurso: "Ya, pero es que va loco. ¿Has visto lo que ha dicho? Hay que darle un toque", a lo que Alaska, de nuevo, disintió. "No somos nadie para dar un toque a nadie. Yo espero que, cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis, o sea yo no os he pedido opinión. ¿No hemos entendido en el siglo XXI que cada uno puede decir y hacer lo que quiera?".

Mandamos un saludo a Miguel Bosé, esté en la dimensión que esté. #LaResistenciapic.twitter.com/T3UOOpgBFS — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

Sobre la opinión que tienen otros respecto a Bosé, ella insistió: "Yo comparto muchas de las teorías de la conspiración. No quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes", dijo en su defensa del cantante.