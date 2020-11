Comencen les obres del tram en superfície de la línia 10 de Metrovalencia entre Amado Granell i Natzaret

Les obres de la línia 10 de Metrovalencia, que connectarà el cèntric carrer Alacant amb el barri de Natzaret, es reprenen també en el seu tram en superfície, concretament entre la rampa de l'avinguda Amado Granell i el barri marítim. Amb els treballs de condicionament del túnel i de les estacions subterrànies en marxa, la Generalitat està a punt de començar les labors a peu de carrer, en concret en la plataforma tramviària i les seues parades, un projecte que inclou també el depòsit provisional de les unitats mòbils.

Segons han informat a 20minutos fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, es tracta dels primers treballs del condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament de la L10 des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret.

Tram barrat de la L10 en l'encreuament d'Amado Granell amb Antonio Ferrandis. 20MINUTOS

Les actuacions previstes en aquest projecte també contemplen la construcció en el barri de Natzaret del depòsit provisional per a les unitats tramviàries que circularan per aquesta prolongació de l'actual xarxa de Metrovalencia.

El pressupost destinat a l'execució d'aquest contracte, adjudicat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a la UTE formada per les mercantils Comsa i Levantina Ingeniería y Construcción, és de 6,2 milions d'euros.

Els primers treballs realitzats corresponen a la inspecció de la infraestructura del tram ja construït l'any 2010 i que estava, igual que la resta de la línia, paralitzat des de llavors. En aquest procés s'està completant la reparació de la superestructura de via construïda en aquells punts on és necessari.

Parada en superfície de Germans Maristes de la L10. 20MINUTOS

A més, en l'encreuament amb la calçada de l'avinguda Antonio Ferrandis s'ha previst la reconstrucció de la via, ja que els carrils van haver de ser desmuntats en 2015 a causa de la seua deterioració i al risc que el mateix suposava per a la circulació de vehicles en aquest punt de la ronda sud de circumval·lació. De la mateixa manera, està projectada la instal·lació de tercera via al costat de la parada Ciutat de les Ciències, així com en el ramal d'accés al depòsit provisional, expliquen des del departament que dirigeix Arcadi España.

Els treballs d'arquitectura en les parades de superfície inclouen també el condicionament i equipament de les marquesines, així com les instal·lacions elèctriques, l'enllumenat i les comunicacions, el peatge i la informació al viatger, així com la urbanització de les àrees afectades per l'obra.

Reactivació després de huit anys de paràlisis

La construcció de la línia 10 de Metrovalencia, una de les majors inversions de la Generalitat a la ciutat, va estar huit anys paralitzada, després de destinar l'anterior Consell del PP uns 200 milions d'euros a unes obres que es van veure bruscament detingudes per la crisi econòmica.

Traçat de la L10 de Metrovalencia i futures ampliacions.

A la fi de la legislatura passada, a mitjan 2019, el cap del Consell, Ximo Puig, va anunciar la reactivació de la qual serà la primera línia íntegrament urbana de Ferrocarrils de la Generalitat amb la reprogramació de fons de la Unió Europea. Els plans a futur després de la seua posada en marxa passen per connectar-la a la resta de la xarxa tramviària i a la façana marítima per la Marina, i en una possible ampliació fins a l'Hospital La Fe pel barri de Malilla.

Cronologia de les obres

La primera obra executada va consistir en la construcció de la rampa de connexió entre els trams subterrani i en superfície en l'avinguda Amado Granell, a l'altura de l'avinguda de la Plata. Aquests treballs, pressupostats en 3,8 milions d'euros, van incloure la nova parada en superfície de Germans Maristes, habilitada a l'altura del poliesportiu de Quatre Carreres i pròxima a la Ciutat de la Justícia.

Este vídeo muestra un recorrido virtual por la futura línea 10 de Metrovalencia (Alacant-Natzaret), que estará en funcionamiento en el verano de 2021, según ha confirmado este martes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Aquest vídeo mostra un recorregut virtual per la futura línia 10 de Metrovalencia (Alacant-Natzaret), que estarà en funcionament en l'estiu de 2021, segons el president de la Generalitat, Ximo Puig.

En l'actualitat s'està desenvolupant l'obra principal, que consisteix en el condicionament del túnel (entre el carrer Alacant i l'avinguda Amado Granell) i les seues tres estacions. Aquesta actuació, adjudicada a la UTE Copcisa-Vialobra per 25 milions d'euros, suposa el 50% de la inversió global per a finalitzar la línia.

Amb la posada en marxa de les obres del tram en superfície s'escometran també les labors d'electrificació de tota la línia, adjudicada per 6,4 milions d'euros a Cobra Instalaciones y Servicios, i les de senyalització, comunicació i seguretat, també adjudicada, en aquest cas per 5,4 milions, a la unió temporal d'empreses Enyse-Bach.

Cofinançament amb fons europeus

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia, les obres de la qual està previst que finalitzen a la fi de 2021, després de ressentir-se del termini inicial per la paralització del primer estat d'alarma derivat de la crisi sanitària del coronavirus, ascendeix a 50 milions d'euros i està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014/2020.