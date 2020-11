Duras críticas a Pilar Rubio por la forma de portear a su bebé, Máximo Adriano

Lo que parecía una inocente foto se ha convertido en una lluvia de críticas dirigidas a Pilar Rubio. La colaboradora de El hormiguero celebró el quinto cumpleaños de su hijo Marco y colgó una foto junto al resto de la familia del momento de la fiesta. No estaba Sergio Ramos, que cumplía compromisos profesionales, pero sí sus cuatro hijos con el futbolista.

Sin embargo, muchos seguidores llaman la atención a la televisiva por la forma que tiene de portear a su bebé, Máximo Adriano, y así lo reflejaron en los comentarios.

"Por favor pilar esa mochila no es ergonómica y no pongas al bebé jamás mirando hacia delante", "Me duelen los ojos de ver como portea al bebé 😱. Solo hace falta ver la postura que tiene el pobre!!!!", "De verdad que no es por criticar, pero por ergonomía siempre recomiendan portear al bebé mirando al porteador", "Madre mía ese porteo🤦♀️ con todo el dinero que tienen y no le asesoran con el porteo. Las caderas del bebé y la espalda... 😢. Feliz cumpleaños Marco" o "No me puedo creer que después de 3 hijos y con tus recursos portees tan mal a tu 4o hijo" son solo algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en la red social.

Sin embargo, hay quien defiende a la colaboradora, indicando que quizá fue un momento puntual. "¿No habéis pensado que igual ha puesto al bebé así un momento para que se le vea la carita en la foto? Creo que pilar tiene bastante experiencia como para estar bombardeándola por el porteo y la posición, dejad a cada madre con su hijo", señala un seguidor.