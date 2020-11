Ana Obregón abre su corazón en una revista: "Me quería ir, no podía soportar el dolor y lo pensé dos o tres meses"

Seis meses después de perder a su hijo Aléx, Ana Obregón ha abierto su corazón de par en par para ofrecer una extensa entrevista a la revista ¡Hola! donde detalla cómo se encuentra después del varapalo sufrido por la vida.

En sus páginas, la actriz y presentadora asegura que va "todos los días" al cementerio. "En ese lugar yo me siento y medito y encuentro que él, aunque no esté, está más cerca, y eso me consuela".

"Su ausencia y su silencio es algo que me desgarra por dentro. Mi reloj interno se ha parado. Cómo es posible que la gente siga viviendo. Me extraña y me asombra que el resto de la gente siga como si nada hubiera pasado", relata la también bióloga. Según ella, "perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir".

Sobre los duros meses que ha vivido, asegura: "No te voy a mentir, lo he pensado hacer. Me quería ir. No podía soportar el dolor ni la realidad y lo he estado pensando durante dos o tres meses". Algo que ya no hace: "Quiero hacer cosas, cosas que Álex quería hacer y no pudo. Quiero seguir su legado", anuncia.

Además, desvela: "Ahora, poquito a poco, con el amor de la gente que me quiere, mis amigos, mi familia, todo lo que recibo de España, la fuerza que me da Álex..., este corazón roto se va a ir recomponiendo".

Echando la vista atrás, Ana se arrepiente de no haber pasado más tiempo con él por culpa del trabajo. "Me arrepiento de tanto trabajo, de no haber estado más tiempo con él de pequeño, por ejemplo. Porque eso es la vida. Dedicar tiempo y amor a las personas que quieres".

Obregón despedirá el año con los españoles, donde dará las Campanadas en La 1. "Lo que vais a ver es el corazón más bonito, porque lo estoy trabajando tanto para que se vuelva a unir todo...".