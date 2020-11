En la báscula no todo es grasa: cómo sacar partido al 'gadget' de impedancia que, solo hoy, está a mitad de precio

Desde que hemos instaurado en nuestra rutina un estilo de vida saludable, no hay día en el que no practiquemos algo de ejercicio, aunque sea en casa y con ayuda de algunas herramientas deportivas con las que hemos conseguido dar forma a nuestro gim particular. En este nuevo enfoque, también controlamos mucho la alimentación, para que sea variada y equilibrada, y que, por supuesto, nos permita darnos un capricho de vez en cuando. Con todo ello, y tras haber analizado nuestros resultados deportivos en el smartwatch que recoge toda la información, nos disponemos a subirnos a la báscula para comprobar, si, realmente, todos estos esfuerzos han valido la pena.

Sin embargo, la cifra que esta nos devuelve nos hace replantearnos si estamos haciendo algo mal, puesto que apenas hemos perdido peso. Lejos de asustarnos, debemos ser conscientes de que fijar nuestros objetivos saludables a través de la báscula es un gran error. En el peso global de una persona también influye su masa muscular, su grasa visceral, el IMC e, incluso, el hueso. Y todo ello no se muestra en las básculas convencionales. Si queremos llevar un control riguroso de nuestro bienestar para que, junto con un especialista, guiemos nuestro estilo de vida, debemos optar por las de bioimpedancia que nos ofrecen muchos datos más allá del peso.

Además, si damos con buenas ofertas como la que hoy Amazon nos ofrece, incluirla en nuestro día a día es mucho más fácil: durante las próximas horas, el gigante del comercio onlineha rebajado un 55% (con motivo de su campaña de Pre Black Friday), la báscula de bioimpedancia de Renpho, que mide 13 índices corporales, por lo que puede ser tuya por menos de 30 euros.

Esta báscula mide 13 índices corporales. Amazon

El modelo de Renpho destaca, además de por estar a mitad de precio, por ser una aliada de nuestra salud (siempre y cuando los datos arrojados se cotejen con nuestro médico de cabecera). Así, es capaz de arrojar hasta 13 medidas diferentes de un número ilimitado de usuarios, para que todos los miembros de casa puedan estar al tanto (¡y desde el móvil!) de su peso, IMC o cantidad de grasa, músculo o agua, entre otros, desde la comodidad del hogar.

Otras ofertas para el cuidado personal

Aunque esta báscula de impedancia es, sin duda alguna, una de las ofertas más atractivas del día de Amazon (por su buena relación calidad precio), no es la única relacionada con el mundo deportivo a la que conviene echar un ojo. Amazon también ha rebajado, entre otros, un 24% una pistola de masaje para aquellos que no quieren renunciar a mimar el músculo después de hacer deporte; un tensiómetro de muñeca un 38%, para que la salud siempre vaya de la mano de la práctica deportiva o un corrector de espalda un 20%, para que por menos de 13 euros podamos asegurar que nuestra postura siempre es la adecuada para decir adiós a los dolores y contracturas. ¿Puedes resistirte a estos descuentos?

