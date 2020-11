'La cabina' fracasa esta temporada en 'La Resistencia': "Mejor lo convertimos en un váter o en un trastero"

Una de las novedades de esta temporada de La Resistencia fue la colocación de 'La cabina', un lugar donde los invitados podían entrar, ver lo que sucedía dentro, pero fuera no contarle nada a Broncano.

Personajes como Verónica Forqué, Raúl Cimas o Maverick Viñales fueron algunos de los que se atrevieron a entrar, e incluso, en otro programa, Ricardo Castella mostró lo que el cómico vivió dentro de ella.

Pero la novedad no ha tenido más recorrido y este martes el director del programa de Movistar decidió dar por concluida su utilidad: "Se ha acabado, pero me da rabia tenerla ahí y no usarla. Es tratarla como si fuera el pedal del freno del coche de Ortega Cano", afirmó Castella.

Así era la cabina, lo que viene siendo un Airbnb en el centro. #LaResistenciapic.twitter.com/6ftG21MQZa — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 17, 2020

El presentador le acompañó dentro para que los espectadores pudieran ver el interior de 'La cabina' y, al salir, se plantearon los posibles usos que le podrían dar: "Se podría hacer cruising ahí, pero haría mucho ruido en el programa. No hay espacio para otra cosa", comentó el músico.

"También podríamos hacer un váter", añadió, mientras que Broncano le contestó que "esa me gusta". Castella explicó que "a veces en algunas entrevistas da la sensación de que el invitado te la suda, y si la hicieras cagando lo dejarías más claro".

Otra opción que barajaron fue "tener a alguien secuestrado y con esto haces los chistes tú si tienes huevos que yo, no", señaló el director de La Resistencia. "Pero la mejor es ofrecerla como trastero", añadió.

Ricardo Castella y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Castella marcó unas normas como que "no se pueden meter drogas, animales, comida basura o armas", entre otras muchas prohibiciones, y simularon un anuncio para 'vender el espacio' que tenían: "Hazlo natural, como Wyoming en El intermedio", concluyó el director.