Pilar Rubio se supera a sí misma en 'El hormiguero' haciendo funambulismo con un quad: "Nunca había llevado uno"

Una semana más, Pilar Rubio le volvió a dar una vuelta de tuerca a sus retos en El hormiguero, y este martes la colaboradora del programa de Antena 3 decidió hacer funambulismo subida a un quad.

La colaboradora saludó a Pablo Motos y a Dafne Keen, la invitada del día, para explicarles en qué consistía su reto: "La complicación que tenemos es que un quad es un elemento bastante inestable".

"Si ya es difícil controlar tu cuerpo haciendo funambulismo, imagínate encima del vehículo sobre dos cables de acero de los que no puedo salirme", comentó Rubio. "Pero hay un problema, que pesa unos 200 kilos más lo que lleve yo encima y la tensión del cable es limitada", añadió la colaboradora.

Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Antes de comenzar el reto, Motos comentó: "Veo que llevas 'línea de vida' (arnés de protección) por si hay algún tipo de problema, y estamos en directo, tú te salvas. Pero: ¿Y si se cae el quad?". La madrileña le contestó que "no me lo he planteado", pero el presentador señaló: "Claro, como no lo pagas tú...".

Al final, Rubio consiguió superar el reto y llevó el quad por encima de los cables de una plataforma a otra sin ningún tipo de percance, para su propia alegría y la del valenciano: "¡Bravo Pilar!", exclamó Motos.

"¿Cuántas veces, antes de esta prueba, habías llevado un quad?", le preguntó el presentador a su colaboradora, que le contestó que "nunca". Motos se dirigió a Keen para destacar que "sois almas gemelas, las dos podéis conseguir cualquier cosa que os propongáis en la vida".