El consejero Luengo lamenta "el desconocimiento, desinterés y falsedades de Ribera cada vez que habla del Mar Menor"

Luengo ha explicado que "es gravísimo que una Ministra del Gobierno de España sea capaz de comparecer en el Senado y confundir a la sociedad de la forma en que lo ha hecho, ignorando todos los avances y pasos dados por la Comunidad en los últimos años para la recuperación del Mar Menor, la legislación aprobada, los proyectos estratégicos, la retirada de biomasa, el apoyo a la investigación y a la comunidad científica, o la recuperación de la flora y fauna, entre otros".

"Nosotros podemos decir sin problemas que el Gobierno de López Miras ha destinado 56 millones en 2020 al Mar Menor, sin embargo ella prefiere ocultar que pretenden destinar 0 euros en 2021", ha criticado.

En este sentido, el consejero ha lamentado que "una vez más, volvemos a ver cómo cuando la Ministra Ribera habla del Mar Menor no lo hace para anunciar la inversión del Estado o el avance de los proyectos fruto de su competencia, sino que lo hace para atacar al Gobierno regional y a todos los sectores implicados en la recuperación del ecosistema".

"Para atacar tan solo necesita unos segundos pero para poner en marcha el bombeo del Albujón tardo más de un año, mismo tiempo que lleva bloqueado el Proyecto de Vertido Cero y sus inversiones, que ahora guardan en un cajón", se ha quejado.

Luengo ha lamentado que "desde el momento en el que Teresa Ribera fue nombrada Ministra para la Transición Ecológica ha mostrado una desidia absoluta hacia la Región de Murcia, no tiene tiempo de recibir al Gobierno regional y ni siquiera me responde en reuniones como la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado viernes, cuando fui el único consejero autonómico al que no contestó a sus demandas".