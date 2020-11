'Sálvame' emite unas imágenes inéditas de la entrevista a Kiko Rivera en la que cuestiona la imagen de su madre

El pasado viernes se emitía en Telecinco Cantora: La herencia envenenada. En el programa veíamos a un Kiko Rivera devastado y desenmascarando a su madre, Isabel Pantoja, sobre la que vertió sendas acusaciones.

Sin embargo, parece que la conversación con Jorge Javier Vázquez no se detuvo durante la publicidad, pues este martes Sálvame ha emitido unas imágenes exclusivas de lo que ocurrió antes de la entrevista y durante la interrupción publicitaria.

Previamente a la entrevista, Kiko Rivera se mostró visiblemente afectado y explicó: "Pudo llamarme y explicarme todo y en lugar de eso lo que ha hecho es conceder un comunicado y una entrevista que va a hacer".

Inédito | Lo que no vimos de la entrevista de Kiko Rivera: "¿Para qué he nacido yo? ¡Toda mi vida hipotecado!" https://t.co/2W8gFZapEQ — Telecinco (@telecincoes) November 17, 2020

En la pausa publicitaria, Rivera continuó explayándose: "Esto, moralmente, como madre es la hostia", para luego añadir: "Yo llevo con algo cargado desde que tengo dos años". El Dj no detuvo sus quejas. "He estado libre de cargas un año y cinco minutos, los que tardan en firmar un contrato", lamentó este al tiempo que manifestó que es solo su casa la única propiedad con cargas.

El hijo de la tonadillera, que según él mismo "está jodido", admitió sentirse engañado y decepcionado mientras se preguntaba por la razón de su existencia. Este se mostraba preocupado: "A mí lo que me viene es esto: que hoy en día se debe una cantidad de dinero de este préstamo que a mí me perjudica, y esto, pues no puede ser. ¡Dos años! Toda mi puta vida hipotecado".

Parece que la relación idílica que veíamos de la familia de la tonadillera hace unos meses, poco a poco, se va desvaneciendo a causa de los últimos acontecimientos que se están dando a conocer.