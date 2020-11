Coronavirus.- Massalavés demana al Consell mesures "més restrictives" per a frenar els contagis

"Farem tot el que siga necessari per a vetlar per la seua seguretat i combatre junts aquesta pandèmia", ha assenyalat aquest matí en una reunió d'urgència en la qual també ha participat la tinent alcalde i el regidor de Sanitat, entre uns altres, ha indicat el consistori en un comunicat.

Precisament, aquest últim, Adrián Buceta, ha explicat que porten diversos dies "intentant contactar amb Salut Pública i no han rebut cap contestació", la qual cosa ha considerat una "implicació nul·la de la Conselleria per a solucionar els casos particulars i per tant ser efectius contra la pandèmia".

"És molt important agilitzar la realització de proves PCR, conéixer el nombre de persones destinades al control i rastreig de casos a Massalavés i dotar de més recursos als centres sanitaris", ha al·legat el representant de la localitat.

De fet, segons els resultats de les últimes analítiques en aigües residuals, s'ha detectat una alta presència de càrrega vírica per COVID19.

Davant açò, la primera edil ha manifestat que és necessari engegar mesures preventives perquè ha insistit que un tancament de la localitat tindria "greus conseqüències" tant per a l'economia com per a la població.

"La nostra obligació és avançar-nos al confinament i evitar arribar a eixe punt. Nosaltres hem fet tot el que està en les nostres mans. Demane màxima responsabilitat a la ciutadania perquè la situació és perillosa. Un xicotet sacrifici ara, tindrà el seu recompensa en el futur".