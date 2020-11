Sindicatos de Sacyl convocan concentraciones el jueves en defensa de los derechos laborales y contra el decreto 2/2020

Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE inician así movilizaciones y piden a la Junta de Castilla y León responsabilidad, respeto y seriedad para con los trabajadores de sanidad y con la población ante lo que consideran "el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público".

Ante lo que han calificdo de "agresión", los representantes de los empleados de Sacyl convocan a todos los trabajadores para que se concentren en la puerta de todos los centros de salud y hospitales de la Castilla y León a las 11.00 horas de este jueves, 19 de noviembre, cuando simultáneamente se celebrará una concentración en la Consejería de Sanidad.

"Esta será la primera de las movilizaciones para manifestar nuestro absoluto rechazo ante el despropósito que pretende cometer la Junta de Castilla y León que afecta a la atención sanitaria de todos los ciudadanos de nuestra comunidad", han advertido.

Los sindicatos han señalado que el viernes antes de la publicación del Decreto 2/2020, la Consejería de Presidencia planteaba unas condiciones laborales para el resto de empleados públicos.

En concreto, según han explicado los sindicatos en un comunicado recogido por Europa Press, se ha planteado la jornada de 35 horas para todos menos para los de Sanidad, Educación e instituciones sociosanitarias hasta el fin del periodo de alarma (mayo de 2021) para luego juntar con la jornada de verano, al igual que una regulación de condiciones de teletrabajo con las mismas exclusiones.

"A la vez que redactaban el Decreto que publicaron el sábado para cargarse los derechos de los empleados de Sacyl", han afirmado los representantes de los profesionales sanitarios.

A este respecto, han aseverado que no pueden "tolerar" que a los empleados públicos que "están dando la cara" frente a la pandemia, a los que más se implican, a los que más esfuerzo están dedicando, no sólo no se les premie, sino que se les castigue eliminando sus derechos" y han aclarado que no piden que se quiten derechos a nadie sino un trato que no sea discriminatorio.

"Como profesionales de la sanidad y como usuarios no consentiremos que destruyan el sistema sanitario que hemos construido entre todos y seguiremos movilizándonos hasta que retiren todas las medidas que lesionen los derechos de los que están plantando cara frente a la pandemia", han añadido.