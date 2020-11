El debate del estado de la provincia de Ourense excluye las propuestas del exdiputado de DO por "su condición política"

Aunque tanto él como el presidente del ente provincial, Manuel Baltar, destacaron la iniciativa de impulso realizada por el 'no adscrito' y que sus propuestas, en esencia, estaban recogidas en parte por las que presentó el grupo popular, la decisión fue no tramitarlas por la situación en la que se encuentra el diputado.

Miguel Caride fue elegido como representante de Democracia Ourensana en la Diputación de Ourense, pero acabó por romper con el líder de la formación y alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome. Finalmente, pasó a ocupar el puesto que hasta entonces su compañero de filas ostentaba en la Vicepresidencia de la Diputación, Armando Ojea, que permanece como afín y fiel a la formación original.

El PSdeG, que no participó en el debate, había solicitado previamente un informe sobre la situación de Caride, al que consideran un "tránsfuga". De hecho, han puesto el foco sobre él después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre transfuguismo.

En el debate de este martes, Baltar indicó que las iniciativas de Caride no se pudieron tramitar, por lo que "lamentablemente" no se podían tener en cuenta, si bien agradeció "su compromiso propositorio".

Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que se debía a las "dudas" sobre si un 'no adscrito' podía debatir en el pleno y, "consensuadamente", se decidió que aunque estaban registradas, no entrarían a trámite por su "condición política", una alusión que también se empleó en el debate del estado de la provincia.

30 INICIATIVAS APROBADAS

Así las cosas, el pleno remató con 30 iniciativas aprobadas, 14 a impulso del presidente y 16 a propuesta de los grupos políticos. Tiene como objetivo la "la proliferación" de la dinamización de la provincia.

En el debate, Baltar ha destacado que Ourense "cuenta con un Gobierno de la Diputación" para "protagonizar la recuperación y para estar al lado de los sectores afectados por el impacto del covid 19".

Tras esta declaración ha presentado sus 14 medidas, a título personal, que se centraron en los ámbitos de Medio Ambiente, cultura, turismo y deporte, así como en los sectores de empleo, universidad e interacción con los ciudadanos.

Entre ellas: mayor protagonismo de la Diputación en el Inorde, potenciar la atención al ciudadano mediante cita previa "e incluso por videollamada", implantación en 2021 del proyecto destino turístico inteligente para Ourense, la puesta en marcha del Centro Gallego de tecnificación de hockey.

De las 33 presentadas por los partidos políticos se aprobaron 16. Las 10 del Partido Popular -el máximo que se pueden presentar-, tres de las 10 del BNG y otras tres de las ocho de Ciudadanos. Todas ellas guardando relación con el turismo, el equilibrio territorial, la cooperación entre los ayuntamientos y los fondos europeos, emergencias, atención a mayores, cultura y sanidad.

"NECESARIO CAMBIAR EL FORMATO"

El turno de réplica, el diputado de DO Armando Ojea, quien no había tomado la palabra en el primer turno, avanzó su voto a favor de las propuestas pero indicó que "es necesario es cambiar el formato de este debate". A su juicio, en tres o cuatro horas "no se pueden debatir propiamente un total de casi 50 propuestas", sino que solo se pueden explicar grosso modo y, "por tanto, quién va a decir que no cuando las visiones opuestas surgen en los pequeños detalles": "aquí hoy estamos únicamente votando buenas intenciones".

También en el turno de réplica ha sido aprovechado por Bernardo Varela, del BNG, para subrayar el "tono triunfal" del discurso del presidente y para, al igual que el año pasado, insistir en que la Diputación tiene que adoptar un plan único para los ayuntamientos. Así, ha reclamado que no hay que ser"triunfalistas", sino más "realistas".

La ausencia del Partido Socialista ocupó la mayor parte del tiempo del turno del portavoz popular, Plácido Álvarez. A pesar de que, este año, para garantizar el cumplimiento de los protocolos anticovid, el debate se ha celebrado virtualmente, el PSOE ha ratificado su no asistencia, ya advertida por el portavoz Rafa Villarino.

Había indicado que "no es momento de lucirse, sino de tomar decisiones por la provincia" y, había destacado que "la mayor parte de las mociones" que había presentado el Partido Socialista en ocasiones anteriores "no habían llegado a ser aprobadas".

Así pues, Álvarez arremetió contra la no participación y afeó al PSOE "no haber presentado ni una propuesta". Además, les ha acusado de ser "el ministerio de la desinformación", puesto que "de 22 propuestas aprobadas el año anterior, nueve fueron del partido socialista".

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, quien ha asegurado que "es un error político de guardería" y, en contraposición, erigió al BNG en "oposición leal".

Baltar también ha ironizado con que, en el momento del debate, el PSOE "estaba mucho más alto que nosotros, en Cabeza de Manzaneda, porque a ellos lo que les cuesta es descender", en alusión a una visita que ha realizado en la mañana de este martes el portavoz municipal a la estación de montaña.

DIFÍCIL SITUACIÓN

En el debate ha estado presente la situación de autónomos, pequeños comercios y familias afectadas por la "difícil situación" de la pandemia.

Por ello, todos los partidos hicieron alusión a estas complejidades y lanzaron mensajes de apoyo a las víctimas del virus.

El propio presidente, Manuel Baltar, quiso enviar "un mensaje a todas las personas que están en difícil situación económica y laboral" y "en especial para el sector de la hostelería y el comercio, afectados por las restricciones acordadas para reducir los devastadores efectos del covid".

En el debate no pudo participar Montse Lama, ya que acaba de ser madre y se encuentra en situación de permiso. Con todo, a través de un comunicado, apostó por "hacer una estrategia conjunta y ambiciosa para no dejar a ningún ourensano atrás en esta crisis".