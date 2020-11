Igea afirma que la Junta va a tratar a los sanitarios como adultos que entienden la complejidad de la situación

Igea, que ha pedido perdón a los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León en el caso de que hayan entendido que es ofensivo que la Junta ejerza su responsabilidad en el estado de alarma, ha reconocido la generosidad de unos profesionales adultos que han demostrado que son capaces de trabajar en red, que son capaces de desplazarse y que son capaces de sacrificarse por los demás, frente a la "burda manipulación" de la oposición a la que ha acusado de usar la crisis para hacer demagogia.

"Si se ha entendido mal el Decreto no tengo ningún problema en pedir perdón por eso seguimos invitando al diálogo, no nos vamos a levantar", ha añadido Francisco Igea que ha sido tajante al asegurar a los profesionales que el sistema por el que ha optado la Junta les va a proteger.

"Todo reconocimiento será poco", ha insistido el portavoz en su respuesta al portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, de Podemos-Equo, que ha acusado al portavoz de jugar a "ser Dios" por haber respondido a una pregunta que dirigía a la consejera de Sanidad, Verónica Casado. "Le voy a contestar porque usted ha dicho que yo meaba a los profesionales", ha aclarado Igea en referencia a las declaraciones de ayer de Fernández por el Decreto de la Junta, "desagradable pero a lo que nos obliga la ley, proteger la vida y la salud de nuestros ciudadanos", en palabras del vicepresidente.

Igea y Fernández ha protagonizado un rifirrafe tras las dudas expresadas por el primero sobre que el segundo tenga algo en la cabeza para aclarar después que el procurador de Podemos sí tiene algo en la cabeza aunque al vicepresidente no le gusta. "Me repatea que se use las sanidad como arma arrojadiza", ha reprochado a continuación el procurador de Por Ávila y médico de profesión, Pedro José Pascual Muñoz, antes de formular su pregunta de control al Gobierno por otro asunto.

"Ustedes mienten sin recato todos los días", ha achacado el portavoz de la Junta a PSOE y Podemos a los que ha acusado de seguir los postulados de un Gobierno que "se ha dado a la fuga" y de haber realizado este martes en las Cortes una clase de demagogia mientras que Pablo Fernández ha advertido de las consecuencias del "recorte atroz" a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. "Son ustedes un peligro público, deberían dimitir", se ha reafirmado para reiterar su mensaje de que la sanidad no se vende ni se maltrata a los profesionales.

Por su parte, ante las críticas del socialista Javier Campos de la Fuente, Igea ha reconocido que cubrir las plazas de oncología en El Bierzo es "un serio problema" y ha defendido el sistema en red que promueve la Junta de Castilla y León para cargar a renglón seguido contra los políticos que defienden que los médicos de Salamanca se tienen que quedar en su provincia y los de León en la suya.

También ha asumido la falta de personal y el estrés para reivindicar la importancia de saber gestionar bien los recursos sin ir por la vida "con la boina a roscachapa hasta las meninges", como ha achacado al PSOE.

"Creí que venía a buscar soluciones y no a buscar titulares", ha espetado Igea al socialista Javier Campos de la Fuente que ha acusado a la Junta de haber convertido a la sanidad de Castilla y León en un "perro flaco" que ya no aguanta más pulgas, a beneficio, ha añadido, de la sanidad privada "que crece como la espuma" mientras los pacientes "lo pagan caro".

Igea ha lamentado las acusaciones de Campos de la Fuente al tratamiento de un paciente "atiborrado" a corticoides, en lo que el vicepresidente y portavoz ha considerado un ataque al médico que trata ese caso. "Luego preguntan quién maltrata a los profesionales", ha espetado.