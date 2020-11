El Ayuntamiento de Marratxí y 12 clubes deportivos presentan la campaña 'Tu ets part de la vacuna'

20M EP

NOTICIA

El Ayuntamiento de Marratxí, junto con representantes de 12 clubes deportivos del municipio, ha presentado este martes en el campo de fútbol de Can Gaspar la campaña 'Tu ets part de la vacuna. Si no l'atures tu no l'aturarà ningú'.