El Opaef archiva el expediente sancionador contra el alcalde de Bormujos por la denuncia de la moto eléctrica

En la resolución del Opaef, fechada el pasado 5 de octubre y recogida por Europa Press, dicho organismo da cuenta de que merced a la denuncia formulada en su momento, la entidad incoó un expediente sancionador al estimar que los hechos podrían ser constitutivos de una posible infracción de tráfico punible con una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos en el permiso de conducir.

Al respecto, el Opaef da cuenta de que alcalde de Bormujos formuló alegaciones ante dicho expediente sancionador, derivado de "no respetar la luz roja no intermitente" en un semáforo. En sus alegaciones, el alcalde esgrimía que estaba conduciendo una motocicleta del mencionado nuevo servicio de alquiler de motos eléctricas en la "presentación oficial" del mismo, con la asistencia del subinspector jefe de la Policía Local y el concejal de Movilidad. A tal efecto, aportaba un "reportaje gráfico" sobre dicha presentación.

Tras solicitar un informe de "verificación" al jefe de la Policía Local, según se desgrana en la resolución del Opaef, dicho agente "no se ratifica indicando que los hechos ocurrieron tal y como expone el denunciado, al tratarse de la grabación de un vídeo institucional del alcalde, estando presente él mismo".

En ese sentido, el Opaef analiza que la denuncia procede de "un particular que carece del principio de veracidad o certeza" y que no ha aportado "pruebas complementarias", prevaleciendo el principio de "in dubio pro administrado", lo que lleva al Opaef a estimar las alegaciones del primer edil y archivar el expediente sancionador.

El alcalde de Bormujos, ante ello, ha reclamado al PP "una rectificación pública por los mismos medios en que se llevó a cabo la acusación infundada".