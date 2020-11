Cvirus.-Generalitat revisarà a partir del 9 de desembre les restriccions de públic en futbol base si la situació millora

Així ho ha asseverat la consellera de Sanitat Universal de la Generalitat, Ana Barceló, que ha mantingut aquest dimarts una trobada amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, per a tractar les necessitats d'aquest àmbit esportiu durant la crisi del coronavirus.

Barceló ha informat que des del seu departament s'han compromès amb la federació al fet que es revisarà la norma que impedeix en aquests moments l'accedisc d'espectadors i que venç el 9 de desembre. Aleshores, ha manifestat, "veurem qual és la situació; si la situació millora ens plantejarem alleujar una mica les restriccions que ara mateix tenen les competicions federades".

La consellera ha agraït a la representació de la federació que haja traslladat "les seues preocupacions pel fet que la resolució de Sanitat impedeix l'assistència del públic a partits".

"És una mesura dura", ha reconegut Barceló, que, no obstant açò, ha afegit que és "necessària si volem seguir preservant la salut de tots els valencians perquè no hi haja transmissió".