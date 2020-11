Coronavirus.- Almenara tanca instal·lacions esportives i culturals davant l'augment de casos de COVID-19

Les noves mesures estaran inicialment vigents des d'aquesta mitjanit fins a la mitjanit del 9 de desembre. L'alcaldessa, Estíbaliz Pérez, ha assenyalat que no els haguera agradat ampliar les mesures que van prendre fa uns dies, però l'augment de casos fa que les incrementen "per a buscar frenar la incidència", per la qual cosa, juntament amb el compliment d'aquestes mesures, demana "la responsabilitat individual per a fer front a la pandèmia".

La primera de les mesures preses és prorrogar les ja establides fins a la mitjanit del 9 de desembre com són, entre unes altres, el tancament de parcs infantils, jardins, zones verdes, parc de gimnàstica de la tercera edat així com les zones recreatives de la Muntanyeta del Dipòsit i l'Estany o el tancament del gimnàs i Casal Jove.

A més, en un nou decret s'amplien les mesures amb el tancament de totes les instal·lacions esportives municipals i, alhora, suspendre temporalment totes les activitats esportives, culturals i educatives no reglades. També es decideix suspendre qualsevol activitat esportiva o cultural organitzada en edificis municipals o espais públics per qualsevol persona, associació o entitat. També en el decret es prohibeixen les excursions pel terme municipal de grups de més de 6 persones.

També es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica en els servicis d'atenció al públic municipals. Quan l'atenció presencial resulte imprescindible, es realitzarà mitjançant cita prèvia en el telèfon 962 62 48 01. Finalment també s'ordena que es reforce el servici de Policia Local per a vetlar pel compliment de les mesures preses per a controlar la COVID-19.