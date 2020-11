Puig desitja que la fusió del BBVA i Sabadell no signifique una reducció de prestacions i ocupacions a la Comunitat

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat el seu desig que la possible fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell no signifique una reducció de les prestacions i dels llocs de treball que hi ha en aquests moments a la Comunitat Valenciana.