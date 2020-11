Els valencians gastaran una mitjana de 105 euros en el Black Friday i Ciber Monday, segons la Unió de Consumidors

Així, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha indicat, en un comunicat, que durant eixos dies els valencians aprofitaren les ofertes que es facen per a adquirir sobretot tecnologia, roba i complements. Igualment, ha ressaltat que molts començaren aleshores la compra dels regals i altres productes propis del Nadal.

L'entitat ha comentat que enguany, els articles de tecnologia com smartwatches, mòbils, televisors, tablets, robot aspiradora, bicis i articles relacionats per a la prevenció de la Covid-19 (termòmetres, mesuradors d'oxigen i purificadors d'aire entre d'altres) seran els més sol·licitats.

Encara que el pressupost mitjà se situa en els 105 euros, hi ha consumidors que no tenen previst adquirir cap article i uns altres que aprofitaran les promocions per a comprar productes que necessiten, ha agregat la Unió de Consumidors, que ha exposat que en tot cas la forqueta de despesa va des dels zero fins als 390 euros.

Per franges d'edat, l'entitat ha apuntat que són els joves els que tenen previst comprar més com manifesta un 46 per cent, però amb un pressupost menor a la mitjana. A aquest sector de població li segueixen, amb un 34 per cent, els consumidors amb edats compreses entre els 35 i els 50 anys, amb un pressupost més elevat, i els majors de 65 anys, que són els que menys van a aprofitar aquestes campanyes, un 6 per cent, segons el sondeig.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recorda als ciutadans que és "important comparar preus abans" de comprar "per a conéixer realment el percentatge d'estalvi", així com "informar-se sobre les devolucions i no deixar-se portar per la compra compulsiva" perquè "existeix estalvi per al consumidor quan realment trobem el producte que necessitem a un preu millor".