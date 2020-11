Antifrau demana a l'Ajuntament i a l'EMT els contractes amb l'empresa adjudicatària de la peatonalització de la plaça

Els 'populars' van denunciar davant l'Agència Valenciana Antifrau la contractació "en temps rècord de tres dies" del projecte, "sense informes, amb l'única firma de l'exgerent de l'EMT i sense consignació pressupostària".

Antifrau, després d'estudiar la documentació, ha acordat iniciar expedient d'investigació per a determinar l'existència de presumptes irregularitats "ja que s'ha comprovat l'existència d'indicis raonables de veracitat dels fets dels quals porta compte la denúncia a l'efecte dels disposat en l'article 12 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre", arreplega la resolució.

I afig: "En particular, s'ha constatat la creació d'una societat civil professional denominada la Paisatgeria SCP per part de quatre persones físiques".

Tant la societat constituïda com les persones físiques amb caràcter individual han sigut adjudicatàries des del 2015 de diverses contractacions, mitjançant la modalitat de contractació menor, promogudes tant per l'Ajuntament de València, en diferents departaments de l'acció administrativa municipal, com per l'empresa municipal de transports de valència (EMT), empresa pública vinculada a l'entitat.

"Açò podria haver donat lloc a l'existència de conductes col·lusories del mercat mitjançant la vulneració de la lliure concurrència", estima.

Per aquest motiu, des d'Antifrau han requerit a l'EMT i a l'Ajuntament que certifiquen totes les operacions comptables amb una relació de persones relacionades amb l'empresa Paisatgeria, al mateix temps que ha reclamat que informe si consta en els expedients algun informe tècnic que justifique el motiu pel qual en l'expedient es va contractar conjuntament la redacció del projecte i la direcció d'obra, i si es van contractar de manera independent.

PP DEMANA "VALENTIA" AL PSOE

La portaveu del grup municipal popular, María José Catalá, ha assenyalat que "aquest inici de la investigació per part d'Antifrau prova que hi ha indicis d'irregularitats en la contractació d'un projecte que va fer en temps record i sense cap tipus d'informe previ". Per aquest motiu, ha demanat "valentia" al PSOE per a apartar Grezzi de l'EMT.

"Han fet desistiment de funcions en deixar en mans de l'EMT obres que hauria de fer Urbanisme, i ara aquesta resolució d'Antifrau demostra una vegada més la necessitat d'apartar Compromís de l'empresa de transports per al bé de tots els ciutadans", ha postil·lat.

I ha afegit: "Aquest és un motiu més per a reclamar la intervenció municipal de l'EMT i que siguen els tècnics de l'Ajuntament els qui assumisquen el control, alhora que demanar un concurs públic i de mèrits per a triar el millor gerent de la companyia que se centre a millorar el servici i descarte actuacions que no són pròpies de les finalitats de la mateixa", considera Catalá.