Puig sobre el bloqueig d'Hongria i Polònia al fons de recuperació: "Crec que s'arribarà a un acord"

Puig, que ha comparegut davant els mitjans després de mantindre una reunió amb representants de l'empresa BP, ha destacat que el que plantegen aquests dos països "és poc europeista". "Es va arribar a un gran acord, on el Govern espanyol i el president han tingut un paper fonamental, i crec que es tracta que el més ràpidament possible es desbloquege i puguem tindre una perspectiva clara de com es poden fer útils eixos recursos", ha dit.

"Crec que és una gran oportunitat, doncs no hi ha hagut gens paregut a Europa, un pla Marshall amb fons europeus, amb visió europea, amb cooperació i solidaritat europea, i del que es tracta és de fer compatible la reactivació econòmica amb els valors d'Europa, que parlen de la llibertat, la igualtat i la fraternitat", ha afegit.

Per tant, Puig considera que Europa i la seua reactivació econòmica també està lligada "d'una manera clara" al que és l'esperit europeu. "Pense que s'arribarà a eixe acord, però sense renunciar en absolut al que és la idea d'Europa", ha dit.