Consum amplia la seua botiga online a més poblacions de València i Almeria

Consum va desembarcar en la comarca de la Ribera al gener del 2019 i, des d'aleshores, no ha parat d'estendre el seu e-commerce a més poblacions, com ara Massalavés, Benimuslem, Alberic i la zona oest de Carcaixent. Mentre que a la comarca del Camp de Morvedre va arribar al juny d'eixe mateix any, comarca a la qual pertanyen les localitats de Gilet i Petrés.

Almeria va ser la primera ciutat andalusa a estrenar la botiga online de Consum, al juny del 2018. Actualment, està present en 9 localitats d'Almeria, com Almeria capital, Huércal d'Almeria, Viator, Pechina, Benahadux, Aguadulce i ara Vícar, Roquetas de Mar i El Parador de las Hortichuelas, detalla l'entitat en un comunicat.

En total, la botiga online de Consum està disponible en prop de 150 poblacions de València, Alacant, Castelló, Barcelona, Tarragona i Almeria i continuarà la seua expansió en els pròxims mesos.