El TSJCV envia al TS un recurs contra les mesures restrictives del Consell

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) s'ha declarat incompetent per a estudiar un recurs interposat contra el decret del Govern valencià que restringeix moviments per la Covid-19 i ha remés les actuacions al Tribunal Suprem (TS).

Així es desprèn de la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en relació a un recurs interposat pel lletrat Curro Nicolau contra el decret 15/2020 de 30 d'octubre del president de la Generalitat pel qual s'adopten mesures temporals i excepcionals a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la situació sanitària ocasionada per la Covid-19.

En concret, aquest decret acorda restringir l'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana durant un període de set dies naturals menys per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Segons recorda el tribunal valencià, aquest decret es va dictar en el marc de l'estat d'alarma acordat per a contindre la propagació d'infeccions causades pel coronavirus.

Sobre l'autoritat per a adoptar aquest tipus de mesures, el TSJCV apunta que, segons el seu articulat, és el Govern de la nació, si bé s'afig que en les comunitats autònomes l'autoritat competent delegada serà qui ostente la presidència de la comunitat autònoma, que estarà habilitada per a dictar ordes, resolucions i les disposicions que siguen necessàries.

El decret impugnat, indica, ha sigut dictat per l'autoritat competent delegada per Delegació del Govern de la nació. "I una característica pròpia de la delegació és que els actes dictats per l'òrgan delegat s'atribueixen o es consideren dictats per l'òrgan delegant. En aquest cas, el Govern de la nació", assenyala.

En conseqüència, estima que les impugnacions a aquest decret corresponen a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. De fet, l'Alt Tribunal admet la seua competència en aquests supòsits.

Per aquest motiu, el TSJCV es declara incompetent per a conéixer el recurs contra el decret i acorda remetre les actuacions al Tribunal Suprem una vegada siguen fermes.