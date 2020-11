PP critica que Page "vaya a cerrar dos hospitales" para llenar uno nuevo sin explicar las consecuencias para Toledo

Se refería así en rueda de prensa la diputada regional del PP Claudia Alonso al hecho de que García-Page confirmara este lunes, en el acto de inauguración del nuevo hospital de Toledo, que se trasladará el Hospital del Valle y el Hospital Provincial de la ciudad a este centro universitario.

"No sabemos si con un criterio técnico o porque no va a doblar la plantilla del nuevo hospital y lo va a hacer con esos dos hospitales", ha señalado, para lamentar que se confirma que el barrio toledano de Palomarejos no contará como solución el traslado del hospital Virgen del Valle hasta donde estaba el Virgen de la Salud.

"Lo que vamos a tener es un edificio inmenso totalmente vacío", ha apuntado Alonso, quien ha manifestado que el presidente castellanomanchego hiciera este anuncio "sin explicar las consecuencias para una ciudad que agoniza cada día más".

Alonso se ha referido también a la afectación de la pandemia del coronavirus en la región y que la provincia de Toledo sea una de las más afectadas, por lo que ha vuelto a pedir que el nuevo hospital esté ya "a pleno rendimiento", añadiendo que García-Page "ya tiene esa foto que buscaba".