Educació inicia el procediment per a convocar 2.500 places d'oposicions d'Infantil i Primària per al 2022

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà recorden que el març passat, amb la declaració de l'estat d'alarma que va suspendre durant dos mesos tots els procediments administratius, la Conselleria va endarrerir un any el calendari d'oposicions a places docents.

Així, es va acordar en el sistema educatiu valencià que les oposicions de Secundària i altres cossos, que s'havien de celebrar enguany, quedarien ajornades al 2021, i les oposicions previstes el 2021 per a Infantil i Primària, es realitzarien el 2022.

El tràmit per a la convocatòria de les oposicions a Infantil i Primària per al 2022 s'inicia amb la negociació en la Mesa Sectorial d'Educació de l'esborrany del decret de l'Oferta d'ocupació pública de personal docent per a l'any 2020, que preveu 1.272 places de mestre i mestra.

La resta de places de les oposicions d'Infantil i Primària del 2022, fins a arribar a les 2.500 acordades, s'inclouran en l'oferta del 2021 que es negociarà el pròxim any.

13.000 LLOCS DES DEL 2018

Aquestes 2.500 places de les oposicions del 2022 són l'última etapa d'un calendari que suma un total de 13.000 llocs de treball docent oferits des de l'any 2018.

De les 13.000 places anunciades fa uns anys, 7.500 de Secundària i altres cossos docents i 5.500 d'Infantil i Primària, ja s'han adjudicat més de la mitat a través de les oposicions que es van celebrar els anys 2018 i 2019.

Després de l'ajornament del calendari per la COVID-19, el pròxim 15 de maig del 2021 es reprendran les oposicions de Secundària, amb 3.575 places d'accés lliure, mentre que el 2022 es convocaran les 2.500 places d'Infantil i Primària anunciades.