'Espejo público' prueba el método de la muleta y le roba la cartera a un colaborador

El colaborador de Espejo público Diego Revuelta se ha convertido en la víctima de este martes del equipo de Antena 3. El programa ha querido probar el método de la muleta y le ha robado la cartera al colaborador.

El método de la muleta es un método de robo que suele usarse para hurtar teléfonos móviles, carteras o cualquier objeto que la gente deje encima de la mesa o la barra de un bar o sobre el mostrador de algún establecimiento. El truco consiste en colocarse la chaqueta sobre el antebrazo y evitar que el robo sea visto cubriendo el movimiento con la prenda de ropa.

Un reportero del programa se ha trasladado hasta un bar del barrio de Carabanchel (Madrid) que está a punto de batir un récord de robos. Sin embargo, los hurtos no los sufre el establecimiento, sino sus clientes. Según ha explicado una camarera, los ladrones aprovechan las cristaleras del local para fichar a sus víctimas desde la calle y actuar.

El equipo de Espejo público ha querido hacer la prueba con uno de sus colaboradores para mostrar lo fácil que es despistarse y sufrir un robo bajo el método de la muleta. Óscar Castellanos se ha ofrecido voluntario para gastarle la broma a su compañero Diego Revuelta y robarle la cartera.

A primera hora de la mañana, aproximadamente, una hora antes del comienzo del magazine matutino de Antena 3, los colaboradores estaban hablando en plató cuando una cámara se ha encendido para grabar la jugarreta. Castellanos se ha colocado la chaqueta en el antebrazo y en un rápido movimiento se ha apropiado de la billetera de su compañero.

En este momento, parecía que el colaborador había descubierto el engaño, ya que en el momento en el que Óscar ha cogido su cartera de la mesa el colaborador le ha advertido que tuviera cuidado con no quemarse con el café situado justo al lado del objeto robado. No obstante, Revuelta no se ha percatado del hurto y su compañero ha mostrado a cámara la billetera ya en su poder.