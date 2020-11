Cs presenta una declaració institucional en Les Corts per a rebutjar el "procés d'emblanquiment" de Bildu

Segons la moció de Cs, Bildu "ha demostrat al llarg de la seua curta història, iniciada l'any 2012, el seu esperit contrari a la cerca de la reconciliació al País Basc". Aquesta proposta arriba després que la formació anunciara la seua "disposició" a recolzar els Pressupostos Generals de l'Estat.

En una declaració als mitjans, el síndic de la formació, Toni Cantó, ha expressat el seu desig que "algun socialista" valencià "diga el mateix" que presidents autonòmics del partit com Emiliano García Page i Javier Lambán, els quals s'han manifestat en contra d'aquest suport.

Segons Cs, EH Bildu "no ha condemnat encara cap dels assassinats comesos per la banda terrorista ETA, ni en conjunt ni en particular, en les nombroses oportunitats que ha tingut per a açò en manifestos, declaracions o iniciatives parlamentàries i polítiques".

"Tampoc condemna EH Bildu, sinó que recolza i encoratja, els homenatges públics a terroristes d'ETA que solament en els dos últims anys s'han repetit fins a en 31 ocasions. Actes d'enaltiment en favor dels presos de la banda terrorista que Bildu justifica per tractar-se de 'presos polítics'", diu la moció.

Cs critica que es considere Bildu "una formació més de l'espectre polític amb representació institucional" i "un actor amb el qual arribar a acords", i han manifestat: "Amb aquesta normalització de relacions amb una formació política que es nega a condemnar el terrorista d'ETA i que considera als terroristes empresonats com a presos polítics, s'aconsegueix blanquejar i donar autoritat institucional als postulats d'aquest partit".

"La lluita per la llibertat en contra del terrorisme no pot oblidar-se, ha de reivindicar-se. No podem deixar en l'oblit tantes víctimes, no solament mortals o físiques, per càlculs o estratègies polítiques. No és acceptable ignorar o normalitzar els principis d'un partit que enalteix els terroristes d'ETA i encoratja protestes contra la Guàrdia Civil per practicar detencions. Molt menys és acceptable declarar públicament una formació política d'aquestes característiques com a responsable", manifesten.