Indignación de los restauradores por la propuesta del Govern de cerrar a las 17h: "Ni ellos mismos se hablan"

El Departament de Salut de la Generalitat ha presentado este martes al Procicat el plan de desescalada para la reapertura de bares y restaurantes, que establece que puedan reabrir hasta las 17:00 horas y con aforo del 30% tanto dentro como en terraza. Esta noticia la han recibido los representantes de la restauración de Catalunya en plena rueda de prensa, lo que ha provocado una escena de indignación, al enterarse de las medidas, una vez más, a través de la prensa; sin haber tenido la oportunidad de llegar a un consenso con el Govern.

Según han explicado los portavoces de la hostelería de las cuatro provincias catalanas, el conseller de Empresa, Ramón Tremosa, se había mostrado favorable al plan de desescalada que propone el sector de la restauración. La proposición de los hosteleros contempla medidas diseñadas para rescatar a los establecimientos de su cierre de 40 días, y también medidas de seguridad ante la Covid-19.

Se trata de un plan de desescalada en tres fases. La primera, del 23 de noviembre al 9 de diciembre, establece el cierre de establecimientos a las 23:00 horas -una hora después del toque de queda-, permitiendo a la ciudadanía desplazarse con el ticket del establecimiento como "pasaporte", al igual que con la cultura. Así mismo, propone abrir con un aforo del 100% en las terrazas y de entre el 30% y 50% en interiores, siempre respetando la distancia de seguridad entre mesas, entre otras medidas de seguridad.

"Ni entre ellos hablan"

Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha mostrado su "sorpresa e indignación" al conocer la noticia del plan de Vergés en directo, y ha valorado que existe un Govern en el que "ni entre ellos hablan". Por su parte, Pere Santos, presidente de la Federación Intercomarcal d'Hostelería, Restauración y Turismo (FIHRT) ha respondido que "no es una novedad que no hablen entre ellos" y ha declarado: "Por Empresa hemos recibido muchas veces que estaban de acuerdo con nosotros y Salut no quiere ni escuchar".

En la misma línea, Antoni Escudero, presidente de la Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona, ha sentenciado: "Hay dos partidos que gobiernan y cada uno tira para un lado, y en medio nosotros recibimos las bofetadas. Hay una parte dura sanitaria y Tremosa, que entiende a la empresa".