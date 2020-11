Dulce María explica qué significa para ella no participar en el reencuentro de RBD

A sus 34 años (cumplirá 35 el próximo 6 de diciembre), Dulce María sabe todo lo que le debe a la serie Rebelde y al grupo RBD originado en la ficción. Por eso le duele aún más no poder estar en el reencuentro de la banda que está planificado pero que a ella le coincide con otra etapa importante de su vida.

La cantante y actriz está de plena promoción de su nuevo single, titulado Lo Que Ves No Es lo que Soy, que forma parte de su próximo álbum, Origen. Y en las entrevistas que está concediendo no ha dudado en hablar de todo, especialmente de cómo le ha afectado su embarazo en este año que en principio tenía que ser inolvidable.

"Yo, obviamente, no esperaba pasar un embarazo así. Te imaginas estando con tu familia, con tus amigas, yendo a comprar cositas para tu bebé, el poder ir al doctor, a tus revisiones tranquila, ir a un viaje, son cosas que obviamente no he podido hacer; entiendo que hay mucha gente que lo hace, pero yo he estado cuidándome todo este tiempo", ha comentado.

Lo cierto es que la pandemia por el coronavirus ha privado a la mexicana de una gestación, digamos, más común, de ahí sus lamentaciones. Eso sí, la situación actual no ha evitado que haya conseguido trabajar con su esposo, Paco Álvarez, en el vídeo del sencillo que ahora lanza.

"Trabajamos muy bien juntos; de hecho así fue como nos conocimos, en un vídeo", confiesa. María asegura que "fue atinado" que lo hicieran juntos puesto que él la conoce "muy bien": "Podía contar esta historia que de alguna forma es un resumen de otras cosas nostálgicas, pero a la vez chistosas o con algún tipo de humor, de toda mi carrera".

Sin embargo, este 2020 tenía que acabar por todo lo alto, puesto que en diciembre su viejo grupo, RBD, se va a reunir para un vídeo concierto muy esperado por los fans. La gran pega: que justo es el mes en el que sale de cuentas.

Como sabe que no podrá participar de ninguna delas maneras, se ha visto obligada a rechazar la propuesta, aunque aún así ha querido enviar un mensaje a los miles de seguidores de la banda. "Me encantaría ser parte, me da tristeza no poder hacerlo", ha confesado.

"Ha sido bien duro, porque es una parte muy importante de mi historia. Y da un poco de coraje que en cualquier otro momento yo hubiera podido estar, en cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro, pues yo hubiera podido estar. Y ahorita, definitivamente, no es que no quiera, es que no puedo", ha señalado.