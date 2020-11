Palacios exige al Gobierno que haga cumplir la ley de Memoria Democrática

Palacios ha manifestado que la Ley aprobada y publicada en el BOPA el 8 de marzo de 2019 y establecía un plazo de un año para que se retirasen todos los símbolos franquistas, y en ese año nada se hizo. Ha recordado además que en febrero de 2010 la Junta General aprobó una proposición no de Ley instando al Gobierno a cumplir y hacer cumplir la ley, especialmente además en el concejo de Oviedo.

"Decimos Oviedo especialmente porque seguimos teniendo que soportar en Oviedo calles a nombres de asesinos y seguimos teniendo que soportar al Ayuntamiento de Oviedo riéndose de la sociedad asturiana, del Gobierno de Asturias y mofándose de la ciudadanía",ha dicho Palacios.

El diputado de la formación morada ha manifestado que ya han sido muchas veces las que le "ha dicho, ha pedido, ha instado al Gobierno pero ahora ya es una exigencia". Ha añadido que no están pidiendo que pongan calles a "los cientos de miles de hombres y mujeres enterrados en las cunetas de Asturias, sino que se retiren las calles de los asesinos de esas personas y a los colaboradores de esos asesinos, calles que enaltecen al franquismo y a los franquistas".

"Ya está bien ya no es que no se retiren esos nombres es que se pretende volver a ponerlos. Hay una ley aprobada y exigimos al Gobierno que la haga cumplir, que se cumplan y que se impida que se escupa más sobre la memoria, que no pisoteen y hagan burla a miles de personas en Asturias", ha dicho Palacios.

Palacios hacía estas declaraciones en el transcurso de la pregunta que planteó a la consejera de Presidencia, Rita Camblor, durante la celebración de la comisión parlamentaria de Presidencia.

Rita Camblor ha asegurado que la consejería de Presidencia va a velar porque esta ley se cumpla y ha recordado los trámites y requerimientos llevados a cabo ya a todas las instituciones y administraciones. Así, ha destacado que en el caso del Ayuntamiento de Oviedo en el mes de octubre se le ha hecho un nuevo requerimiento y se le ha dado un plazo de seis meses para el cambio de los nombres de calles.