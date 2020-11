Cs C-LM pide que se done el 50% de IVA recaudado por 'La Gran Recogida' a distribuir productos de primera necesidad

"Ahora es el momento de apoyar a quienes más lo necesitan, que necesitan hechos y no palabras porque no se come con palabras", ha indicado en una rueda de prensa telemática la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo.

La pretensión del partido naranja con esta iniciativa es que las instituciones muestren su utilidad. "Y no hay nada más útil que resolver la emergencia social de algunos que no tienen para llegar a final de mes para dar de comer a sus hijos", ha agregado.

Picazo ha hecho un llamamiento también a la ciudadanía para que se sume a 'La Gran Recogida' de los bancos de alimentos porque, según ha señalado, se encuentran preocupados por la situación originada por el coronoavirus y como pueda desarrollarse.

HOSPITAL DE TOLEDO

También ha aludido al nuevo Hospital de Toledo que visitaban este lunes los Reyes de España, para indicar que "es dramático" ver un edificio "tan enorme y tan desaprovechado" cuando la provincia toledana es la que más incidencia está sufriendo del COVID-19.

Según ha señalado, "es desesperante" que en medio de una pandemia el presidente regional, Emiliano García-Page, siga dedicándose a "cortar cintas de inauguración". "El beneficiado es él y los perjudicados todos los castellanomanchegos".

"Ayer escuchamos a un Emiliano García-Page más soberbio que nunca y ello en el peor momento de su mandato, con una gestión sanitaria que le retrata como un pésimo gestor y en el liderato de un PSOE que ha abandonado sus valores al pretender pactar los presupuestos con los herederos de ETA", ha manifestado.

Por ello, la portavoz regional de Cs le ha pedido al presidente de la Comunidad Autónoma que gestione mejor Castilla-La Mancha y defienda la Constitución dentro del seno de su partido, "y no diga un día una cosa y otro la contraria".