La Comunitat Valenciana clareja aquest dimarts amb boires i les temperatures aniran en descens

Per a aquesta jornada s'esperen intervals nuvolosos, amb nuvolositat abundant al principi en el litoral sud, on no es descarta alguna precipitació ocasional prop de la costa a primeres hores.

El vent serà fluix variable, amb predomini de les components sud i est en el litoral a la vesprada. La província d'Alacant registrarà una temperatura mínima de 15º i una màxima de 22; la de Castelló, de 12 i 20 respectivament; i la província de València, 13 i 21º.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és baix-mitjà a tota la Comunitat, ha indicat el '112 Comunitat Valenciana'.