Mir confirma que el proyecto del centro de interpretación de Ses Escoles de Can Estela se ha paralizado por el COVID-19

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado Sebastià Sagreras, quien también es ex alcalde de Campos.

Mir ha explicado que el decreto de reactivación económica -posteriormente tramitado como proyecto de ley por el Parlament- preveía que proyectos derivados del impuesto de turismo sostenible que no se hubieran iniciado se podrían aplazar para paliar los efectos de la crisis.

Sagreras ha lamentado que "no es la primera vez que Armengol rompe su palabra con Campos" y ha pedido al conseller "que tenga fuerza y no renuncie" al proyecto.

El titular de Medio Ambiente ha aclarado que "aplazar no quiere decir renunciar" y ha incidido que como conseller no piensa renunciar a este proyecto. "No se ha podido iniciar la ejecución del proyecto, pero hay trabajo hecho", ha remarcado.

El proyecto, con un presupuesto de algo más de un millón de euros, se había fijado como objetivo crear un centro de interpretación del Parque Natural Marítimo Terrestre Trenc-Salobrar de Campos. Se pretende una infraestructura que pueda recibir a los visitantes del parque y darles información detallada de las características y peculiaridades del mismo.