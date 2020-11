L'urbanisme s'emportarà un de cada tres euros de la inversió municipal en 2021

Un de cada tres euros destinats a inversions en el pressupost municipal de València per a l'any 2021 es dedicarà a obra pública i a projectes urbans. En concret, les actuacions de l'àrea de Desenvolupament Urbà ascendiran a 34,5 milions d'euros sobre els 96,2 milions que el Govern local injectarà al capítol inversor, una quantitat amb la qual l'Ajuntament pretén dinamitzar l'economia i l'ocupació per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Segons ha explicat aquest dilluns la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, l'aposta inversora del seu departament per al pròxim any s'assentarà en quatre claus: la recuperació i dignificació de l'espai públic i els entorns urbans, l'impuls a l'Anell Verd de la ciutat, l'impuls a la recuperació i rehabilitació del patrimoni històric que serveix alhora per a millorar els serveis als barris, i el desenvolupament i consolidació del projecte "la València dels 15 minuts", amb dotacions en tots els barris.

"En un context de crisi econòmica un dels principals motors de la ciutat és l'Ajuntament, i és la nostra responsabilitat continuar invertint i generant economia i ocupació", ha afirmat. "Això és una cosa molt diferent del que va passar en la crisi de 2008, en la qual pràcticament es van reduir al mínim a les inversions", ha afegit Gómez, "mentre que nosaltres hem apostat per mantindre una xifra d'inversions alta que arriba a tota la ciutat".

La Ceramo i el centre social de Malilla

El servei de Projectes Urbans gestionarà un pressupost de 14,9 milions d'euros, que es destinaran a projectes de dotacions en barris, com l'habilitació del nou centre sociocultural de Malilla, l'execució del qual és a càrrec de la promotora del PAI, i que acollirà activitats del veïnat, a més d'una seu de la Universitat Popular i un espai per a la banda de música del barri.

També s'inclou en aquest apartat la redacció del projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica de ceràmica La Ceramo, "després de dècades d'abandó del patrimoni industrial", en paraules de Gómez.

I, així mateix, es contempla la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Amparo Guillem, 4, del Cabanyal-Canyamelar, que es destinarà a seu de l'oficina del Pla Cabanyal. També s'inclou en els pressupostos municipals per a 2021 una partida d'inversions que es destinarà a la dignificació i adequació de l'entorn del monestir de Sant Vicent de la Roqueta, després de les actuacions de recuperació patrimonial de l'immoble que s'han efectuat en els exercicis de 2019 i 2020.

Tres concursos d'idees per a grans projectes

En 2021 es realitzaran el concurs d'idees i redacció del projecte definitiu de recuperació de la plaça de l'Ajuntament, una vegada convertida en zona de vianants de manera provisional. També s'impulsaran altres concursos d'idees, com el de l'eix que conformen l'avinguda de l'Oest i plaça de Sant Agustí, i la reforma integral de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, molt demandada pels seus veïns. De la mateixa manera, es desenvoluparan els projectes per a convertir en "superilles" entorns al carrer Palleter i en el barri d’Orriols.

Anell verd de parcs urbans

Un altre dels projectes pressupostats és l'execució de la Fase 1del Parc Noves Carolines en Benimàmet, que connectarà amb el Parc Lineal i funcionarà com un Anell Verd al nord de la ciutat. La idea global és envoltar la ciutat d'un cinturó verd juntament amb el Parc de Desembocadura i el de Benicalap. Per a això, s'ha previst també una partida per a la fase 1 de l'ampliació d'aquest últim. I es contempla també el projecte de rehabilitació de l'antic Setrill de Marxalenes, que albergarà un centre d'activitats per a majors.

Patrimoni històric

La principal actuació (amb una partida de 9 milions d'euros) serà la reurbanització i conversió en zona de vianants de l'entorn de la Llotja, del Mercat Central i de la plaça Ciutat de Bruges. Però també s'executaran projectes com la Casa del Rellotger, al costat del Micalet, la reconstrucció de naus de Tabacalera o l'antiga Farinera (2,6 milions).

Millora de carrers i entorns escolars

Està previst realitzar obres de millora en matèria d'accessibilitat als carrers a raó d'un milió d'euros a l'any, el contracte de manteniment de tota la xarxa viària urbana, les obres públiques de manteniment i millora d'entorns (2,4 milions), per exemple, els de centres escolars, per a les quals s'han rebut més de 25 sol·licituds.

I altres com a instal·lació de bancs en la via pública, així com una partida pròpia que existeix des de 2019 destinada específicament a la reparació de ponts i túnels de la ciutat.

Centres educatius amb fons de la Generalitat

L'àrea de Desenvolupament Urbà s'encarregarà de dur a terme la construcció de dos centres educatius llargament demandats: el col·legi públic d'Infantil i Primària (CEIP) Sant Ángel de la Guarda, que serà reedificat en els terrenys de l'antiga caserna d'Enginyers, on es durà a terme una operació urbanística per part del Govern central per a construir habitatge de lloguer assequible, i el nou institut de Secundària Peset Aleixandre de Patraix, la construcció del qual porta paralitzada més d'una dècada.

Tots dos centres s'emmarquen en el pla Edificant mitjançant el qual la Conselleria d'Educació delega les competències i traspassa els fons als municipis per a alleugerir la gestió burocràtica i accelerar la construcció dels equipaments educatius.