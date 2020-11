La gratificació del Consell no convenç als sanitaris

El Consell va aprovar ahir el decret pel qual s'estableix una compensació econòmica per l'esforç realitzat per part del personal sanitari durant l'estat d'alarma declarat entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19.

El decret preveu una partida de 43,7 milions d'euros per al reconeixement del personal públic sanitari, no sanitari i sociosanitari que “de manera directa, efectiva i presencial” va realitzar labors de gestió i cura de les persones afectades per la pandèmia durant els mesos de l'estat d'alarma.

La quantia que percebrà cada persona beneficiària “serà proporcional al temps efectiu de treball” durant aquells dies i en funció de “cada categoria professional” i/o de la seua “exposició al risc”, segons va explicar ahir la vicepresidenta, Mónica Oltra.

També es computarà el temps transcorregut en situació d'incapacitat temporal a causa de la Covid-19, bé per resultat positiu o en aïllament per contacte. Segons els càlculs de l'Executiu autonòmic, més del 60% del personal del sistema valencià de salut es beneficiarà d'aquesta “paga” per a compensar econòmicament l'esforç realitzat.

“Es pretén així reconéixer el gran esforç realitzat pel personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari que va estar en tot moment al peu del canó”, va subratllar Oltra en roda de premsa, que també va avançar una “gratificació extraordinària” per a compensar al personal sanitari que haja realitzat “un excés de jornada i no l'haja pogut compensar amb temps de descans”.

No obstant això, malgrat el decret aprovat ahir, la vicepresidenta va admetre que les quanties que rebrà cada empleat encara han de concretar-se més endavant. “La quantia final s'establirà mitjançant l'acord del Consell prèvia negociació amb els representants sindicals”, va assegurar.

Va avançar també que aquest dimecres “hi ha convocada una mesa de negociació en l'àmbit sanitari, i el dijous una altra en serveis socials per a exposar les concrecions i les quantificacions del decret aprovat”. En el Consell del divendres podrien establir-se ja els acords concrets de “com es quantifica per a cada sector o cada categoria professional”.

Preguntada sobre per què aquesta compensació no beneficia al personal de centres concertats, la vicepresidenta va apuntar que el decret “només pot cobrir a empleats públics, funcionaris o estatutaris”. “El sector públic va per una altra via, que és molt complexa”, va dir. No obstant això, va afirmar que les empreses privades que gestionen centres sanitaris i de serveis socials “han de ser elles les que gratifiquen al seu personal”. “Cada cosa té el seu lloc, podríem entrar en una ruptura de la lliure competència”, va agregar.

Els sindicats, no obstant això, no van donar suport a la proposta plantejada aquest dilluns pel Govern valencià. D'aquesta manera, CC OO va considerar que és “inassumible” perquè “manca dels criteris mínims de repartiment pels quals ha d'aplicar-se aquesta compensació i pot donar lloc a situacions de greuge comparatiu entre el personal”. Subratlla que els criteris “han de quedar reflectits d'una forma clara i objectiva en el text del decret per a no donar lloc a repartiments arbitraris”.

En la mateixa línia, la central sindical CSIF considera que la quantitat global consignada “resulta insuficient” i que la proposta del decret “és excloent perquè no inclou a tot el personal”. CSIF considera que la proposta de destinar 43 milions, que afectarà el personal sanitari i sociosanitari, no és suficient “per a aconseguir tots els professionals” i recorda que Catalunya, per a eixe mateix concepte de gratificació per la labor desenvolupada, ha anunciat 140 milions.

El sindicat també adverteix del caràcter “discriminatori i excloent” d'aquest decret, en circumscriure'l al personal que va atendre “de manera directa, efectiva i presencial”, segons especifica el document traslladat pel Consell. “Un hospital funciona per la labor del conjunt de treballadors, tant dels qui estan a primera línia com dels que estan en segona línia”, subratlla CSIF, que recalca que “no s'ha aclarit ni qui ni quan ni com percebrà” les gratificacions.

Tampoc el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) ha donat el seu vistiplau al decret presentat per l'Executiu autonòmic. “El sindicat mèdic no pot donar suport a eixa proposta per dos motius. En primer lloc, perquè eixa paga d'agraïment no es fa extensiva a tots els treballadors i en segon lloc, perquè eixe decret està buit de contingut: no especifica ni la quantia ni al personal al qual va destinat”, va afirmar Víctor Pedrera, secretari general. “Deixa fora a un gran nombre de professionals que van estar implicats i exposats en primera línia, com la totalitat de treballadors de les concessions administratives, i altres adscrits a empreses privades”, va incidir.

10,9 milions per a residències

El Consell ha aprovat també la concessió de 10,9 milions en subvencions a centres residencials dels sectors d'atenció a persones majors, persones amb diversitat funcional o amb trastorns de salut mental i a recursos per a persones en situació de vulnerabilitat, per a fer front a les necessitats extraordinàries per la Covid-19.