Beatriz Elías gana el certamen de relatos de 'Nursing Now La Rioja' al que se presentaron 361 trabajos

Los trabajos deberían ser relatos breves, escritos en lengua castellana, debiendo ser rigurosamente inéditos pero relacionados con "el mundo de las enfermeras" en cualquiera de los aspectos, roles, experiencias, vertientes, estilos, reales o imaginarias. La extensión máxima debía ser de 2 páginas, y cada autor podría presentar un máximo de 2 trabajos.

Cerrado el plazo para la recepción de estos relatos, al final se han recibido 361 originales, de tres continentes, siendo Europa la que más ha aportado con 215 escritos, la mayoría de España, con procedencia de las 17 Comunidades Autónomas españolas, destacando la participación de la Comunidad de Madrid de donde han llegado 39 relatos; de Cataluña, 25 y de Andalucía 20, aunque ha habido relatos de Holanda, Reino Unido y Alemania.

De América se han recibido 145, siendo la máxima participación de Argentina (45) seguida de Cuba (21) y Venezuela (19), entre los 16 países de los que se han recepcionado estos originales incluidos los Estados Unidos y Canadá. Finalmente del continente asiático se ha recibido un relato desde Israel. No obstante, como algunos autores podían presentar dos escritos, la participación de escritores ha sido de 342, de los cuales, 206 llevaban la firma de un varón y 136 de una mujer.

OBRA GANADORA 'OCASO'

Y de todos los relatos leídos por el jurado, decidieron que el ganador era el titulado 'Ocaso' que una vez abierta su plica había sido firmado por Beatriz Elías Jiménez, siendo su lugar de procedencia Logroño. Los finalistas corresponden a los relatos 'Pabellón 5' de Armand Kálmán, de Madrid; 'El sistema' de José Ramón Alonso Peña, de Salamanca y 'Gracias, ojos negros y brillantes, como el azabache' de Alfonso Cajigas Delgado de Alcalá de Henares.

La ganadora ha recibido su premio de 500 euros en visita realizada al Colegio de Enfermería de La Rioja -al vivir en Logroño-, a quien le ha hecho entrega de su diploma, el presidente de los colegiados riojanos, Pedro Vidal.

Beatriz Elías Jiménez es una logroñesa que estudió Periodismo en Pamplona, y seguidamente se fue a trabajar a Madrid, para volver a La Rioja hace 4 años, donde desarrolla su vida profesional. "Siempre me ha picado el gusanillo de escribir porque por mi profesión estoy muy ligada a contar cosas, pero escribir algo de ficción siempre me había tentado. Soy más lectora que escritora, pues desde pequeña me ha gustado leer mucho. Desde 2012 vengo escribiendo un poco más en serio, acudiendo a cursos de relatos y desde entonces no he parado. Escribo por placer y de vez en cuando me presento a algunos concursos como el actual".

Un concurso -continúa Beatriz Elías Jiménez- que ha ganado con un relato basado "en la historia de una enfermera que se jubila y por ello llega su ocaso, al dejar el hospital. Como mi madre es enfermera y ya está jubilada, me basé en ella para escribir el relato, contándome sobre todo cómo ha sido su profesión de enfermera. La fuente la tenía en casa y ella ha sido la que me ha descrito cómo eran las enfermeras de los años 70, como era la formación en el hospital o la relación que tenían con otros profesionales y el tratamiento con los pacientes. Mi madre me contó algunas historias, relacionadas con el curar que luego adapté para el relato".

Un relato que le ha valido el convertirse en la ganadora de este Certamen y que le ha producido "una gran ilusión, ya que estaba pendiente de la decisión del jurado. Recibí un mensaje a través del correo electrónico y nada más leerlo me produjo mucha ilusión, más aún al entrar en la web del Colegio y saber de la alta participación de originales".

El recopilatorio del relato ganador, finalistas y una selección de los recibidos se pueden leer en la web del Colegio de Enfermería de La Rioja en este enlace: