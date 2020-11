Martín, en 'First dates': "Soy un gañán y más sencillo que el mecanismo de un botijo"

Martín acudió este lunes a First dates con la sinceridad por bandera, ya que lo primero que reconoció el albaceteño nada más llegar al restaurante de Cuatro fue que "soy más sencillo que el mecanismo de un botijo".

Pero la primera en llegar al local fue su cita, Mariví: "Me quedé viuda con 27 años y me he dedicado a ser feliz con mi familia, con mi hija y con mi nieto. Pero mi corazón me está diciendo que necesito compartir todo con alguien especial".

Y Martín fue el elegido por el programa para que la malagueña volviera a encontrar el amor: "Nada más verle me ha gustado, he visto a un hombre normal, sencillo, guay", afirmó Mariví, a lo que el técnico añadió que "soy un gañán, lo digo de verdad".

Escuchar a Mariví es un placer y nos encantaría que a Martín le ocurriese lo mismo que a nosotros 😉 #FirstDates16Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/WRV4r4x8Zz — First dates (@firstdates_tv) November 16, 2020

Lidia Torrent acompañó a la mesa a la pareja para que comenzaran a cenar y conocerse. Comenzaron hablando de sus orígenes para pasar a sus experiencias en el amor, del nieto de Mariví...

"¿Ya tienes un nieto?", exclamó Martín al escuchar a su cita, a lo que ella le contó que "fui madre soltera". El albaceteño comentó que tenía un hijo de 22 años, "pero le he dicho que a ver cuándo me hace abuelo, que se liga mucho en el parque con el carrito".

Al final, los dos conectaron perfectamente y Martín sí que quiso tener una segunda cita con Mariví porque "tenemos muchos temas en común puede facilitar que nos conozcamos y tener una amistad". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar.