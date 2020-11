Pablo Chiapella, decepcionado con Motos: "¿Por qué no lees mi apellido bien?"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Pablo Chiapella, que momentos antes de la entrevista para presentar su nuevo espectáculo, La farmacia 2.0, quiso mostrar su decepción con Pablo Motos.

El cómico entró en el plató del espacio de Antena 3 con una gran energía, que se apagó según se sentó en la mesa del programa: "Pablo, voy a llorar, déjame". El presentador quiso saber el motivo del disgusto de su invitado.

"¿Cuántas veces he venido a tu programa? Que las hormigas me conocen más a mí que a ti", afirmó Chiapella. Motos le contestó que "ocho o nueve porque todavía no eres invitado Platino".

Entonces, el actor señaló: "¿Y por qué no lees mi apellido bien? Has dicho 'chapelas', y si me llamas así no paran de llegarme txapelas a casa, que tengo un armario lleno. Es Chiapella". Comentario que dejó sin palabras a Motos.

Tras mirar sus apuntes, comentó: "Que eres ahora: ¿Italiano?". El invitado le explicó el origen de su apellido: "Yo soy de Albacete, pero mi abuelo era italiano, Carlo Chiapella", mientras sonaba música transalpina de fondo.

"A lo mejor no sabes decirlo y tienes un problema en la lengua", afirmó el cómico. Motos se justificó comentando que "me acabo de dar cuenta de que lo llevo leyendo mal toda la vida", y enseñó la escaleta de El hormiguero donde estaba bien escrito el apellido del invitado, que aplaudió la pronunciación correcta por parte del presentador.

Escaleta de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Chiapella quiso venderle a Motos un nuevo programa de su invención

A continuación, Chiapella le pidió ayuda a Motos porque "he venido a venderte un programa nuevo llamado La casa rosa. He construido una casa con palés, todo reciclado, y la idea es vivir aventuras en el monte".

Pablo Chiapella, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

A lo que el presentador afirmó: "Y que te las pague yo. ¿Hay alguna idea más del programa?". El actor de La que se avecina señaló, muy convencido, que "a Calleja le vamos a mojar la oreja. Vamos a ser mejores que él, que Supervivientes... y todo con un toque de la serie The office".

Al final, Chiapella quedó en llevarle un programa piloto "de 15 minutos para que tú lo veas", y Motos se comprometió a que "tráemelo y si me gusta te digo que sí, y si no me gusta, te digo que no", concluyó el valenciano.