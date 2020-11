El hijo de Toñi Salazar, acusado de vender coches rotos

No hay vuelta atrás. Después de que Pedro Rilo, ex de Toñi Salazar, denunciara públicamente haber sido víctima de insultos, amenazas y un asalto en su propia casa, Toñi se pasea con inocencia cuestionable por los platós de televisión. Aunque se erige como víctima de una guerra que no terminará con bandera blanca, las pruebas documentales aportadas por su su ex no dejan lugar a las dudas.

La cantante no ha calibrado las consecuencias de una huida hacia adelante que, todo hace indicar, solo frenará ante los tribunales. Pedro no está dispuesto a pasar por alto que Toñi le adjudique la parásita ambición a la que cantaba Aute y, mucho menos, que lo acuse de haberle dado mala vida. Y, mientras él orquesta la defensa legal, me cuentan que, con graves problemas de liquidez, ella está dispuesta a todo para que le levanten definitivamente el veto en Mediaset y pueda colaborar, previo pago de su importe, en alguno de sus programas.

Polémicas no le van a faltar. Y mucho menos desde que he hecho público en Corazón que su hijo Borja está metido, otra vez, en serios problemas. Lo acusan de haber cometido cinco estafas al vender vehículos con cargas y averías no anunciadas. 20Minutos ha podido saber que los agraviados se han unido y que están dispuestos a desenmascararlo judicial y públicamente. Sobre todo porque uno de los supuestos estafados tiene dos hijos discapacitados.