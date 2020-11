Siete millones de euros: la oferta rusa que Isabel Pantoja rechazó

No se habla de otra cosa. El ocaso de Cantora y los Pantoja ha desempolvado las pesadillas de un pasado que ha vuelto con fuerza. Traiciones, descubrimientos y obsesiones por un dinero que, inexplicablemente, rechazaron cuando unos empresarios rusos quisieron pagar, en metálico, siete millones de euros por la finca. Querían construir en ese Olimpo de los egos en el que se ha convertido Cantora, un hotel rural que esperaban estuviera funcionando en menos de dos años.

Fuentes de la negociación confirman a 20Minutos que tal era el interés de los compradores que accedieron a negociar la cantidad a pagar cuando, in extremis, Agustín Pantoja, por mediación de su hermana Isabel, pidió más parné. Tensó demasiado la cuerda siendo consciente de que la billetera se podía cerrar en cualquier momento. Así sucedió.

La comunicación se cortó cuando la familia puso sobre la mesa la imposible cifra de los 15 millones de euros. Los rusos desaparecieron sin dejar rastro al considerar que más que una negociación para hacerse con Cantora aquello era una escenificación irritante que denuncié en el programa Estando Contigo de la televisión autonómica de Castilla la Mancha. No estaban muy equivocados al pensar que se enfrentaban a una tomadura de pelo, pues fue la confirmación de que Pantoja no quería deshacerse de la finca.

Nada nuevo. Hasta en tres ocasiones, algunas propuestas por Kiko, Isabel se negó a deshacerse de la finca que más bien parece una maldición o castigo divino. Ahora tendrá que doblegarse ante la que se les avecina, porque Hacienda no está dispuesta a esperar más y los embargos están en periodo ejecutivo. Tendrán que ir embalando todo que puedan, incluyendo los trajes de luces y los trastos de matar del difunto y que, era vox populi, descansan en el apartamento de soltero -y no en una habitación- de Paquirri.

Me escama tanta excitación ante el hallazgo, sobre todo porque Fosky (exchófer y mano derecha de Pantoja) lo comentaba sin pudor en reuniones en las que no solo estaba este que les escribe. También la propia Isabel lo evidenció el día en que me dijo que si Francisco Rivera tenía tantas ganas de recuperar los recuerdos de su padre, debía telefonearla.

Así se lo trasladé airada y reiteradamente en el Espejo Público de Susanna Griso al que, por cierto, ha puesto los cuernos este fin de semana regalando momentos de gloria a la competencia. Ay, él que tanto despotricó en pro de la moral. El tiempo y las herencias hacen, visto lo visto, extraños y peligrosos compañeros de viaje. Suerte que Kiko ha aprendido a andar con pies de plomo y no se dejará arrastrar por la marea.