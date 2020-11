Condenan a un apoderado de Podemos por coaccionar a un votante de Vox

Un apoderado de Unidas Podemos ha sido condenado por un delito de coacciones, después de increpar a un simpatizante de Vox cuando este iba a depositar su voto en el CEIP Rayuela de Fuenlabrada (Madrid), durante las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

El denunciante se dirigía a votar en su mesa electoral, en compañía de su hijo menor, tras hacerse con una papeleta de Vox para introducirla en el sobre y ejercer su derecho al voto. Y, en ese momento, el apoderado de Unidas Podemos presente en la mesa electoral, se levantó, cogió la papeleta siguiente del mismo partido y la rompió delante del votante de Abascal, dirigiéndose de nuevo a la mesa correspondiente.

Una vez el denunciante metió su papeleta en la mesa, le preguntó por su comportamiento, a lo que el apoderado contestó: "porque me da la gana, conozco la Ley Electoral y puedo hacerlo, he roto una papeleta de Vox para hacer una boquilla de un cigarro", inquiriendo al simpatizante a que abandonara el colegio. Además, antes de abandonar la sala, el hombre de Unidas Podemos se dirigió, en presencia de la Policía Nacional y de los apoderados de otras formaciones, nuevamente al simpatizante de Vox diciéndole: "no estoy de acuerdo con Vox, a Vox lo ataco".

El juez, durante la sesión en el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuenlabrada, ha considerado probados estos hechos y asegura que "la conducta del denunciado integra el tipo penal de coacciones", pues con su actuar "intimidó con el ánimo de impedir que el denunciado hiciera lo que la Ley no solo prohíbe sino que permite expresamente". "En concreto, intentó evitar el voto a un determinado partido de ideología completamente opuesta a aquel que resultaba apoderado". Por ello, magistrado ha condenado al apoderado de Unidas Podemos a dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros.

El edil de Vox Carlos Martínez, por su lado, ha señalado que no tiene "ninguna duda de que el resto de fuerzas políticas de Fuenlabrada, incluso la organización de Unidas Podemos, reprocharán este gesto". Mientras que el portavoz de Unidas Podemos en Fuenlabrada, Pedro Vigil, ha reconocido que el incidente se produjo, algo que ellos mismos "condenaron" en su momento y con lo que se muestra "totalmente en contra", aunque ha asegurado que no se produjo en los términos que insiste en denunciante.