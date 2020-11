PRC, PSOE, PP y Cs se unen para pedir más dinero para inversiones en Cantabria en los PGE

La iniciativa que el PRC ha llevado al Pleno ha conseguido un amplio consenso, aunque no unánime ya que los dos diputados del grupo mixto-Vox se han abstenido al considerar que se trata de una propuesta "genérica, indeterminada, sin cifras y sin obligaciones concretas".

Y es que la propuesta no de ley (PNL) de los regionalistas no incluye ninguna reclamación concreta en cuanto a partidas ni plazos, algo que también le ha recriminado el PP.

Sin embargo, pese a considerar que la PNL del PRC es "ambigua" y "un brindis al sol" que al no incluir "ni una cifra ni un plazo" tampoco "compromete a nada" y poner en duda de que sirva para algo, los 'populares' han decidido apoyarla para transmitir su disposición a ir "todos juntos" a reclamar mayores dotaciones para inversión en Cantabria.

Y es que, según los 'populares', la consignación del proyecto de PGE para inversiones en Cantabria es una "vergüenza" y garantiza, a su juicio, otro "año en blanco" para Cantabria, algo que, en su opinión, viene ocurriendo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018.

El portavoz parlamentario popular, Íñigo Fernández, ha afirmado en el Pleno que el Gobierno central, en lugar de "echar una mano" a Cantabria en un "momento crítico" como el actual, lo que hace con estas cuentas es "echarle una mano al cuello".

Y ha criticado que, ante unos PGE que, a su juicio no cumplen "ni uno solo" de los compromisos con Cantabria y no traen ninguna actuación "nueva", el Gobierno de Cantabria, y sobre todo uno de los partidos que lo conforman -el PRC-, "calle, se resigne y se rinda". Por ello, considera que se debe ir a reclamar este incremento de inversiones al Gobierno de España "de pie" y "no de rodillas".

Por su parte, Cs también ha votado 'sí' a la PNL del PRC y ha anticipado que apoyará "cualquier iniciativa razonable" para que Cantabria reciba "lo que merece" y lo que está comprometido.

Sin embargo, su portavoz parlamentario, Félix Álvarez, ha aclarado que el hecho de apoyar esta iniciativa no significa que los parlamentarios de Cs en las Cortes vayan a votar a favor de los PGE si éstos vienen "condicionados" por el apoyo de partidos como ERC y los "asesinos" de Bildu.

Álvarez ha reivindicado que Pedro Sánchez tiene otra alternativa para sacar adelante estos PGE sin el apoyo de estos dos partidos que -dice- quieren "romper España", que es aceptando la propuesta de "centralidad" y "moderación" que le ofrece Cs.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha defendido, en contra de lo dicho por el PP, que los regionalistas sí han planteado reivindicaciones ante estos PGE que, aunque "asumen", parte de los compromisos, no están todos "incluidos adecuadamente".

Hernando ha subrayado que la PNL que han planteado es "realista", "alejada de planteamientos maximalistas" y en la que, según ha dicho, se ha evitado incluir cifras para facilitar el consenso. "Los números que los pongan los diputados en Madrid", ha dicho.

El PSOE también ha votado a favor de la iniciativa de su socio de Gobierno pese a considerar que el proyecto de PGE ya incluye las reivindicaciones "más importantes" de Cantabria y reflejan el "compromiso evidente" del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el socialista José Luis Ábalos con la comunidad autónoma.

Sin embargo, cree que desde Cantabria hay que ser "ambiciosos" y cree que "puede haber cierto margen" para incrementar las partidas para la comunidad en estas cuentas.

LA PNL DEL PRC

Concretamente en la PNL del PRC aprobada se pide, en materia ferroviaria, un aumento en las partidas para todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los tramos de la línea de alta velocidad Palencia Reinosa y un acortamiento de los plazos para suejecución; en la destinada a la duplicación de vías Santander-Torrelavega, y en las dirigidas a la realización de los trabajos necesarios para el soterramiento de Torrelavega.

Además, se pide recuperar la partida para el cubrimiento de vías de Camargo con "fondos suficientes" para la realización de estudios y proyectos necesarios durante 2021.

Otro bloque es el que tiene que ver con las carreteras en el que se pide aumentar "en cuantía suficiente" para el tercer carril de la A-67,, acortando la programación de esta obra, lo mismo que en las destinadas a la mejora integral del Desfiladero de la Hermida. También se reclaman partidas la mejora de los accesos a los puertos de Los Tornos y San Glorio.

Y otro tercer bloque es para pedir el aumento de las partidas destinadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del Ebro para todos los trabajos necesarios para la mejora de la seguridad de las cuencas del Saja y el Híjar. Además, se pide aumentar hasta la cantidad comprometida la partida destinada al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria.

'NO' A LA ALTERNATIVA SOBRE INVERSIONES DEL PP

Sin embargo, no ha sido la única iniciativa sobre las inversiones del Estado en Cantabria ya que el PP ha planteado una moción para incrementar en 88 millones las inversiones previstas en los PGE para Cantabria para determinadas infraestructuras, que, sin embargo, no ha salido adelante ya que PRC y PSOE han votado en contra y Vox y Cs se han abstenido.

En esa iniciativa, los populares expresaban su "disconformidad" con determinadas partidas de los PGE para una decena de proyectos que consideraba "insuficientes" e instaban a reclamar ese incremento de dotación, indicando partidas concretas y plazos.

Entre otras reclamaciones figuran un incremento de 38 millones para la conexión de Cantabria con la alta velocidad; 10 para avanzar en los tramos pendientes de la A-73; 10 para el Desfiladero de la Hermida y otra decena para el tercer carril de la A-67 entre Polanco-Santa Cruz de Bezana u 8 millones para La Pasiega. El resto de peticiones de partidas son para el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC); el soterramiento ferroviario en Torrelavega o los estudios del tercer carril de la A-8 entre Laredo y el País Vasco.

Además, reclamaba la activación de otros proyectos, como las variantes de Potes y Lanestosa y las mejoras de los accesos al Puerto de San Glorio o Los Tornos.

El PRC, pese a reconocer que están "disconformes" con los PGE, ha votado 'no' sobre todo por considerar que los 88 millones de más que se piden se basan en "datos irreales y números incumplibles" y el PSOE ha opinado que la iniciativa popular está basada en "falacias".

Así, los socialistas han recordado que no por incrementarse determinadas partidas va a aumentar la ejecución dado que el estado de tramitación de alguno de estos proyectos no permite que se puedan gastar lo que el PP plantea.

Y Cs ha preferido apoyar la PNL del PRC que ala moción del PP al considerar que, al no incluir cifras la de los regionalistas, ponía más fácil apoyarla, una afirmación criticada por el PP.

"Claro que es más fácil votar eso porque no compromete a nada", ha afirmado el portavoz 'popular', que ha ironizado con la "predisposición" que "últimamente" tiene Cs a apoyar "todo" lo que proponga el Gobierno. "Cualquier día le van a pedir a usted que se tire por el faro y se va a tirar", ha advertido Álvarez a Fernández.