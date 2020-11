Barcelona se alía con promotores sociales privados para ganar 1.000 pisos públicos con más agilidad de la habitual

Barcelona prevé ampliar en 1.000 pisos el parque público de vivienda de la mano de promotores sociales y cooperativos privados a los que el Ayuntamiento cederá el uso de solares y edificios municipales a rehabilitar. Este sistema, que ahorrará licitaciones, permitirá agilizar el proceso para llevar a cabo las obras, con lo que se espera que las de los primeros 419 pisos estén terminadas a mediados o finales de 2024.

Lo ha explicado este lunes la concejal de Vivienda, Lucía Martín, que ha dicho que para que esta iniciativa sea una realidad, el Consistorio firmará un convenio en diciembre con la Associació de Gestors d'Habitatge Social, la Federació de Cooperatives d'Habitatge, la Xarxa d'Economia Social i Solidària, y Cohabitac. En el momento de la firma, el Ayuntamiento cederá tres edificios a rehabilitar y 12 solares y se comprometerán dos solares más pendientes de gestiones urbanísticas, lo que permitirá empezar a construir los 419 pisos "entre mediados y finales de 2022".

Martín también ha contado que en el total de 1.000 pisos que se contempla construir podrán vivir unas 3.000 personas y que el 60% serán de alquiler y el 40% restante, de covivienda. Esta es una modalidad que permite a una comunidad de socios de una cooperativa habitar en un edificio sin ser los propietarios o los arrendadores, por un plazo de tiempo amplio -de 50 a 100 años- y a un precio inferior al del mercado. Para ello, depositan una entrada y pagan mensualmente una cuota. "Es otra forma de poder acceder a una vivienda sin tener que recurrir al mercado libre", han apuntado fuentes municipales, y han indicado que en este caso el periodo de uso de los pisos será de 99 años.

Tanto para conseguir un hogar de alquiler como uno de covivienda, será necesario estar inscrito en el registro de solicitantes de vivienda pública, para lo que se precisa cumplir con los requisitos habituales para acreditar una situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, los adjudicatarios de las promociones de alquiler los establecerá el Ayuntamiento -habrá una reserva del 30% para jóvenes y otra del 5% para discapacitados- y las personas que formarán parte de las de covivienda las marcarán las cooperativas, como así lo establece la ley. Dos de estas últimas estarán destinadas a gente mayor y una, a ciudadanos con discapacidad intelectual.

De los tres edificios pendientes de rehabilitación que cederá el Ayuntamiento para construir los 419 primeros pisos, dos están en Ciutat Vella (Reina Amalia 10 y Joan de Borbó 44-45) y otro en Sants-Montjuïc (Rossend d'Arús, 36-38). Los solares se sitúan en estos dos distritos y en los de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Sant Martí. Algunos ejemplos son los que están en Exposició 38, Via Augusta 375-381, Gustavo Adolfo Bécquer 11 o Pere IV 115.

Martin ha apuntado que el Ayuntamiento pretende que este convenio sea la "semilla" de un futuro operador social de vivienda protegida. "La administración sola no puede y las mejores políticas de vivienda de otros países señalan que aunque haya un liderazgo público es necesario el acompañamiento del sector privado sin ánimo de lucro", ha dicho.

Por su parte, Carme Trilla, en representación de Cohabitac, ha celebrado que el convenio pueda agilizar la tramitación porque era "un proceso muy lento y de mucho desgaste". Ha explicado que hasta ahora las entidades sin ánimo de lucro tenían que trabajar en proyectos que muchas veces no se acababan licitando, hecho que suponía "una pérdida de recursos".

Más de 2.500 pisos en construcción en 2021

Fuentes del Ayuntamiento han señalado que Barcelona cuenta ahora con casi 10.000 pisos públicos de titularidad municipal, mientras que Martí ha detallado que desde 2015 se han puesto en marcha 73 promociones que están en diferentes fases y darán lugar a 8.000 viviendas. En los últimos cuatro meses, ha dicho, se han licitado las obras de más de 1.000 y en el primer trimestre de 2021 se estarán construyendo más de 2.500, lo que supone un "máximo histórico".

A pesar de ello, fuentes municipales han apuntado que el número de solicitantes, que no han precisado, es muy superior al de pisos. Han puesto como ejemplo una promoción de 13 viviendas en la Via Augusta que se sortean entre 4.000 personas (que no son todas las inscritas en el registro).

Los requisitos para acceder al registro de solicitantes de vivienda

Entre los principales requisitos para inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda pública del Ayuntamiento de Barcelona está ser mayor de edad o menor emancipado legalmente, estar empadronado en la ciudad y tener necesidad de un piso, ya sea porque no se dispone de uno o bien porque el que se tiene no se adecua a la normativa.

Además, los ingresos de la unidad de convivencia no deben ser superiores a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que se traduce en que en las de un miembro no podrán superar los 69.053, 66 euros; en las de dos, los 71.189,34 euros; en las de tres, los 74.251,25 euros; y en las de cuatro o mas, los 76.726,29 euros.

No podrán inscribirse en el registro de solicitantes las personas que en dos ocasiones hayan renunciado a la vivienda de protección oficial adjudicada sin una causa razonable justificada, durante los cinco años siguientes a la fecha de la renuncia. Tampoco les será posible a quienes sean adjudicatarios de un piso de protección oficial en régimen de compra. Sin embargo, las personas que hayan sido beneficiarias de viviendas de alquiler podrán inscribirse en el registro para solicitar otras modalidades de protección oficial, una vez que haya transcurrido un periodo mínimo de un año desde la fecha de firma del contrato.