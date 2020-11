Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 28 defuncions, 481 contagis i 1.661 persones ingressades

D'aquesta manera, el nombre total de defuncions és de 2.065 persones: 298 en la província de Castelló, 722 en la d'Alacant i 1.045 en la de València.

D'aquesta manera, amb els nous positius confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, la xifra total de positius se situa en 83.545 persones. Per províncies, 113 dels nous casos es localitzen a Castelló (9.750 en total); 204 a Alacant (28.602 en total), i 164 en la província de València (45.191 en total). A més, el nombre total de pacients sense assignar es manté en dos.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.661 persones ingressades davant de les 1.487 ingressades del passat dissabte. D'ells, 144 estan en la província de Castelló, amb 22 pacients en UCI; 544 en la província d'Alacant, 111 d'ells en la UCI; i 973 en la província de València, 150 d'ells en UCI.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han registrat 3.028 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 76.535: 8.746 a Castelló, 26.324 a Alacant i 41.414 a València. A més, hi ha 51 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 15.511 casos actius, la qual cosa suposa un 16,48% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.597.873, de les quals 1.438.294 han sigut a través de PCR i 159.579 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 80 residències de majors (5 en la província de Castelló, 19 en la província d'Alacant i 56 en la província de València), 17 centres de diversitat funcional (4 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 9 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València.

Així, s'han notificat contagis en 90 residents, en 39 treballadors i han mort set residents. En l'actualitat es troben sota vigilància activa de control sanitari 15 residències a la Comunitat Valenciana: 6 en la província d'Alacant i 9 en la província de València.